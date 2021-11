Uno scatto dall’altro che rivela tutta la sua bellezza, la conduttrice Elisa Isoardi dona ogni giorno il meglio di sé. I fan abbandonano alla “perdizione”.

L’ex modella e conduttrice di origini piemontesi classe 1982, Elisa Isoardi, esordisce sul piccolo schermo partecipando a diversi concorsi di bellezza, fra cui ad oggi la più riconosciuta è sicuramente quello di “Miss Italia” nel 2000. Da lì in avanti la carriera della Isoardi prenderà il via, divenendo un importante punto di riferimento per i telespettatori della penisola italiana.

Protagonista di “Linea Verde“, “A Conti Fatti” e de “La Prova Del Cuoco”, la conduttrice ha anche partecipato ad alcuni reality. I suoi ruoli ricoperti in qualità di concorrente, e più recentemente, sono quelli di naufraga per “L’Isola Dei Famosi”, nella sua passata edizione ed ancor prima da esperta ballerina in “Ballando Con Le Stelle“. Per questo inizio di novembre invece, Elisa si farà portavoce di un #healtylifestyle da standing ovation.

