“GF Vip” incidente durante la festa di Halloween: paura per la concorrente

La scorsa notte, gli inquilini della casa del GF Vip hanno festeggiato Halloween. Tra un bicchiere di vino e l’altro, sono successe tantissime cose

È successo davvero di tutto durante la festa di Halloween avvenuta la scorsa sera nella casa del GF Vip. Tra le protagoniste della serata c’è assolutamente Soleil Sorge, che con la sua forte personalità è riuscita ad attirare le attenzioni di tutti i suoi compagni della casa. Anche Sophie Codegoni si è divertita molto con lei e le due ragazze, che hanno più volte litigato di recente, si sono scambiate un bacio. Si sono divertiti tutti moltissimo, fino a che non è scoppiata una discussione con Gianmaria Antinolfi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Non vediamo l’ora”, Il Volo pronti alla sfida più importante. Per loro la novità sconvolgente

GF Vip, incidente di Soleil nella casa: scatta la censura

Gianmaria, che di recente ha terminato la sua frequentazione con Sophie, ha discusso con Soleil perché non sopporta che la sua ex fidanzata continui a mettere in dubbio i suoi sentimenti per Sophie. Soleil continua a non crederci e glielo ha ribadito più volte senza troppi giri di parole, è convinta che Gianmaria consideri Sophie una bella ragazza ma non la conosce abbastanza per essere così tanto preso da lei mentalmente. Durante la discussione, Soleil si è seduta su un bicchiere che era poggiato in giardino e il bicchiere si è frantumato in mille pezzi. Il costume di Soleil comprendeva una gonna davvero molto corta e, per questo motivo, la concorrente si è ferita. Immediatamente è scattata la censura per un’ora.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Anna Tatangelo, stoccata a Gigi D’Alessio: pesanti accuse

Sul web è scoppiata una polemica perché i fans di Soleil volevano sapere come stesse, probabilmente durante quell’ora di censura la ragazza è stata medicata a dovere perché, alla fine della censura, Soleil sembrava stare bene.