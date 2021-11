Grande Fratello Vip, lite furibonda: interviene Alfonso Signorini

Anche questa sera il Grande Fratello Vip ci ha fatto compagnia con una nuova puntata: non sono mancate le dinamiche, le liti ma neanche le sorprese

Iniziata una nuova puntata del Grande Fratello Vip con il botto: Alfonso Signorini ha mostrato una clip riguardo la festa di Halloween che hanno fatto ieri sera i ragazzi. In seguito è stato affrontato l’argomento Alex – Gianmaria, che hanno discusso animatamente proprio nel corso della festa. Alex continua a sostenere che Gianmaria non sia davvero interessato a Sophie mentre lui è convinto che Alex stia soltanto recitando. Successivamente un momento più leggero: è arrivata Iva Zanicchi come ospite.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Non vediamo l’ora”, Il Volo pronti alla sfida più importante. Per loro la novità sconvolgente

Grande Fratello Vip, riassunto dell’ultima puntata

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a G r a n d e F r a t e l l o ( @ g r a n d e f r a t e l l o t v)

Non è finita qua per Alex Belli. L’attore, infatti, questa mattina ha avuto una discussione con Aldo Montano e stasera durante la puntata gli ha dato del falso. Axel sostiene che Aldo sia un ipocrita che vuole solo mantenere l’immagine dell’atleta. Adriana Volpe non è stata per niente d’accordo con Alex e si è schierata contro di lui. Francesca Cipriani invece ha ricevuto un videomessaggio da suo padre mentre Katia Ricciarelli ha avuto un confronto con Iva Zanicchi che riguarda Alberto Sordi. Super puntata per Alex che ha avuto un blocco anche sulla questione Soleil e ha scoperto che sua moglie Delia non è per niente felice di come si sta evolvendo la loro amicizia. Poi un’altra sorpresa: Sophie Codegoni ha ricevuto un bellissimo regalo e ha avuto modo di incontrare il suo amato papà.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Anna Tatangelo, stoccata a Gigi D’Alessio: pesanti accuse

Carmen ancora una volta si è salvata al televoto e ha deciso di condannare al prossimo di venerdì Gianmaria Antinolfi: nella prossima puntata ci sarà una eliminazione.