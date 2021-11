“Uomini e Donne”, vi ricordate di lei? Fu la prima corteggiatrice a baciare due tronisti – FOTO

“Uomini e Donne”, vi ricordate di Francesca Del Taglia? Fu proprio lei la prima corteggiatrice a baciare due tronisti. Ad oggi, la sua vita è completamente cambiata

Il percorso di Francesca Del Taglia a “Uomini e Donne” è rimasto ben impresso nelle menti dei telespettatori. La giovane, che partecipò al programma ben nove anni fa, è ancora fidanzata con Eugenio Colombo, il tronista che la scelse e con il quale ha formato una splendida e solida famiglia. Francesca ed Eugenio sono infatti genitori di due bambini, Brando e Zeno, che ormai impegnano interamente le loro giornate.

Se, ad oggi, la coppia è estremamente amata e seguita sui social, in passato la bella fiorentina si era guadagnata parecchie critiche. Il suo percorso a “Uomini e Donne”, infatti, l’aveva portata a perdere la testa per il collega di trono di Eugenio. Ripercorriamo insieme quei momenti a dir poco burrascosi.

NON PERDERTI ANCHE —> “Nessuna chance per China Suárez”, Wanda Nara: il SELFIE allo specchio mostra il lato B da favola

Vi ricordate di Francesca Del Taglia? Fu la prima corteggiatrice a baciare due tronisti – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCA DEL TAGLIA (@checcadt)

NON PERDERTI ANCHE —> “Uomini e Donne”, a sorpresa viene fermato il programma: da chi verrà sostituito

Francesca Del Taglia, che a “Uomini e Donne” aveva intrapreso un percorso in qualità di corteggiatrice di Eugenio Colombo, finì per perdere la testa per il suo collega di trono, Andrea Offredi. All’epoca, infatti, Colombo sembrava molto preso dalla sua rivale Eleonora, al punto da trascurare la bella fiorentina fino a spingerla tra le braccia di Offredi. La corteggiatrice, che aveva già condiviso dei baci con il suo attuale compagno, si rese protagonista di un episodio che le fece guadagnare le critiche di tutto il pubblico.

La Del Taglia, infatti, visse un momento di passione con Andrea che la portò persino a baciarlo durante un’esterna. Nel giro di poco tempo, tuttavia, la corteggiatrice si rese conto di essere innamorata di Eugenio e di voler lottare per conquistare solo ed esclusivamente quest’ultimo. A dispetto delle critiche dei telespettatori, che la etichettarono come “superficiale”, Francesca è fidanzata con Eugenio da quasi nove anni, e tra di loro l’amore va a gonfie vele.

Brando e Zeno, i due figli della coppia, hanno contribuito a rafforzare questo legame, che non sembra conoscere le insidie del tempo.