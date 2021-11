Conte preoccupa l’Inter: vuole 5 giocatori a gennaio. I nomi

Antonio Conte approda al Tottenham e fa la ‘spesa’ sul mercato, mirino sull’Inter dove ci sono ben cinque giocatori tra i suoi obiettivi.

La settimana calcistica, tra i vari eventi, è stata segnata dal grande ritorno di Antonio Conte in panchina. L’allenatore pugliese, dopo aver interrotto il suo percorso all’Inter alla fine del campionato scorso, è stato fermo per qualche mese, poi ha deciso di accettare la proposta del Tottenham.

Gli ‘Spurs’, nonostante le notevoli attese, stanno stentando in questo inizio di campionato. 5 vittorie e 5 sconfitte in campionato e 10 punti di ritardo dal Chelsea primo in classifica. In Europa le cose non vanno meglio, con un percorso accidentato in Conference League: una vittoria, un pareggio e una sconfitta nel girone fin qui.

Un rendimento costato la panchina al portoghese Espirito Santo. In casa Tottenham, in realtà, il nome di Conte non aveva convinto dal primo istante. Ma Fabio Paratici, ds degli inglesi e reduce da un grande percorso con il pugliese ai tempi della Juventus, ha abbattuto le resistenze del presidente Levy.

Sfida non facile ma affascinante, quella dell’ex tecnico di Juve, Inter e Nazionale. Occhio ora alle richieste di mercato dell’allenatore, che sicuramente guarda alle sue ex squadre e ai suoi ‘fedelissimi’ e già a gennaio proverà a fare la spesa in Serie A.

Conte rivoluziona il Tottenham e il calciomercato, che sgarbo all’Inter: i 5 nomi che vuole più di tutti

In casa Inter, in particolare, sono ben cinque i nomi sul taccuino. E per qualcuno di questi ci sarà già l’assalto a gennaio.

I nomi primari in tal senso sono quelli di Stefan de Vrij, già in odore di cessione con Raiola che spinge per portarlo in Inghilterra, e Marcelo Brozovic, in scadenza di contratto. Occhio anche a un possibile assalto a Milan Skriniar.

Non è finita qui, perché in estate si potrebbe bussare alla porta dei nerazzurri anche per Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Su questi ultimi due, l’Inter vorrebbe investire e spinge per il rinnovo di contratto, ma le condizioni economiche del club sono tutte da valutare.

Conte potrebbe insomma scatenare un vero terremoto sulle prossime sessioni di mercato. Non sarà un top club in assoluto, ma il Tottenham ha fame di successi e farà il possibile per risollevarsi.