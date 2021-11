Madame non convince, Mediaset corre ai ripari. La decisione

Chi ha vinto la gara di share e ascolti del 2 novembre 2021? Scopriamo insieme i dati Auditel

Ieri sera è andata in onda un altro episodio di Imma Tataranni su Rai 1 che sembra stia riscuotendo molto successo. L’attrice Vanessa Scalera sta conquistando milioni di telespettatori che non perdono occasione di seguire la serie.

Su Canale 5, invece, è stata trasmessa la partita di Champions League tra Juventus e Zenit. Italia 1 ha mandato in onda un’altra puntata di “Le Iene” con la cantante Madame alla conduzione. Chi avrò vinto la gara di share e ascolti del 2 novembre 2021?

Ascolti tv: chi è il vincitore del 2 novembre 2021?

A vincere la gara di share e ascolti della serata del 2 novembre 2021 è stato Rai1 con la fiction Imma Tataranni che con la seconda puntata ha conquistato 4.966.000 spettatori pari al 23.2%.

Al secondo posto la Champions League su Canale 5 che ha intrattenuto 4.376.000 spettatori pari al 18% di share, pre e post nel complesso: 3.234.000 – 13.2%.

In terza posizione ci sono “Le Iene” con Madame e Nicola Savino. La coppia non è piaciuta molto al pubblico. Il programma è stato seguito da 1.187.000 spettatori con il 7.3% di share, presentazione dalle 21.17 alle 21.39: 1.336.000 – 5.3%.

Scopriamo insieme quali sono i dati degli altri programmi e film che hanno tenuto compagnia al pubblico italiano:

Rai2: la seconda puntata de “Il Collegio” 1.377.000 spettatori pari al 6.7% di share, presentazione dalle 21.27 alle 21.40: 1.370.000 – 5.4%.

Rai3: “CartaBianca” 852 .000 spettatori pari ad uno share del 4.2%, presentazione dalle 21.18 alle 21.30: 779.000 – 3.1%.

Rete4: “Fuori dal Coro” 763.000 spettatori con il 4.5% di share.

La7: “diMartedì” 999.000 spettatori con uno share del 4.8%, “Di Martedì Più”: 295.000 – 4%.

Tv8: “Game of Talents” 263.000 spettatori con l’1.2% di share.

Nove: Caos 287 .000 spettatori con l’1.3% di share.

Questa sera su Rai1 andrà in onda il film The old man & the Gun, su Rai3 un’altra puntata di “Chi l’ha visto?”, su Canale 5 una nuova mini serie intitolata Storia di una famiglia perbene e su Italia1 è in arrivo un altro appuntamento di “Honolulu”.