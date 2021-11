“Amici 21” anticipazioni domenica 7 novembre: una sfida per LDA

Nuova puntata di Amici 21, che andrà in onda domenica 7 novembre. LDA affronta una nuova sfida e intanto grande ospite in studio: la mitica Loredana Bertè

Altra puntata di Amici 21 registrata, che andrà in onda domenica 7 novembre. Loredana Bertè grande ospite della puntata, ha cantato il suo nuovo singolo e successivamente ha stilato una sua personale classifica dei singoli. Luigi è arrivato primo in classifica con il voto 10 mentre Nicol si è classificata ultima. Ma passiamo alle sfide: Serena in settimana è stata messa in sfida da Alessandra Celentano ed è riuscita a tenersi il suo posto nella scuola.

Amici 21, anticipazioni della prossima puntata

Anche LDA è stato messo in sfida da Anna Pettinelli, che lo reputa scontato e banale. In settimana il ragazzo ha pianto molto per le critiche che gli ha rivolto ed ha avuto un momento di crisi. Questo ha scatenato una lite accesa tra l’insegnante e Rudy Zerbi, che non è affatto d’accordo con lei. Intanto Luca ha affrontato la sfida ed è riuscito a superarla: il posto nella scuola è ancora il suo. In seguito ci sono stati molti momenti divertenti nella puntata: hanno fatto vedere un video dove i ragazzi erano convinti di aver visto un Ufo in giardino. Successivamente è stato rivelato da qualcuno che Mattia prova un interesse per Giulia Stabile, ex vincitrice di Amici. Non è finita qua: a proposito di Mattia, quest’ultimo è stato criticato fortemente dalla Celentano che lo lo reputa ripetitivo. Anche Christian ha subito le stesse critiche.

Durante la pubblicità c’è stato un abbraccio tra Luigi e Carola, e quando il pubblico ha urlato, loro sono scoppiati a ridere e detto di essere soltanto amici.