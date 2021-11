Calciomercato: clamoroso scambio Juventus-Napoli. La reazione di Spalletti

Calciomercato, la Juventus tenta il Napoli con una pazzesca proposta di scambio: ecco qual è stata la risposta di Spalletti.

E’ una Juventus decisamente a due facce in questo avvio di stagione. Convincente in Champions League, dove ha centrato il passaggio del turno con due turni di anticipo ed è a punteggio pieno. Claudicante in campionato, con un avvio complicato, che ricorda nei numeri quello della stagione 2015/2016.

15 punti in campionato appena in 11 giornate, come sei anni fa. La squadra di Allegri ha di certo risentito dell’addio di Cristiano Ronaldo, ma non è l’unico problema dei bianconeri.

Dopo il successo contro lo Zenit, la Juve spera di poter avviare la rimonta in classifica a partire dal match di campionato contro la Fiorentina. Ma al momento appare difficile che la squadra attuale possa mettere insieme un filotto come quella del 2016, che riuscì nelle restanti giornate nell’incredibile score di 26 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Allegri sa bene che la Juventus necessita di rinforzi e per questo avrebbe chiesto alla dirigenza di provare a mettere a segno acquisti importanti sul mercato. In particolare, sarebbe stato proposto un super scambio al Napoli capolista.

Calciomercato Juventus, Allegri mette il talento del Napoli nel mirino: la super proposta di scambio e la risposta di Spalletti

Il giocatore finito nel mirino di Allegri è Fabian Ruiz. Lo spagnolo, dopo le difficoltà delle prime stagioni in azzurro, è ormai leader del centrocampo della squadra di Spalletti, beneficiando anche della presenza al suo fianco di Anguissa. Il suo grande avvio di stagione è stato certificato anche dai tre gol realizzati.

Per questo, il tecnico bianconero lo vorrebbe nella sua mediana, per aumentare fisico e palleggio. Stando a ‘Calciomercatoweb.it’, al Napoli sarebbe stato proposto lo scambio con uno tra Arthur e Rabiot.

Secca la risposta negativa, però, di Luciano Spalletti, quando gli è stata ventilata l’ipotesi. Per lui Fabian Ruiz è imprescindibile, l’allenatore dei partenopei non intende assolutamente privarsene