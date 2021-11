La bimba, 4 anni, era sparita da 18 giorni. La piccola è stata ritrovata in un’abitazione in un’area recondita dell’Australia.

Felice notizia dall’Australia: Cleo Smith sana e salva. La bimba, 4 anni, era scomparsa lo scorso sabato 16 ottobre. Stando a quanto riportano le fonti locali, la piccola è stata rapita mentre si trovava in campeggio in un’area vicina alla città costiera di Carnavon, a circa 900 chilometri a nord di Perth, nella parte nord-occidentale del Paese oceanico. Dalla scomparsa di Cleo dall’area camping, i suoi genitori non hanno mai perso la speranza: più volte la madre Ellie Smith si è rivolta ai social networks per invitare l’utenza alla collaborazione mediatica. Le complesse operazioni di ricerca si sono concluse nel migliore dei modi questo mercoledì 3 novembre. Cleo è finalmente a casa: arrestato un 36enne.

Cleo Smith di nuovo a casa: arrestato un uomo di 36 anni

La notizia trova conferma nei media internazionali, le cui fonti precisano che la polizia australiana ha ritrovato la piccola nelle prime ore di questo mercoledì 3 novembre. Stando a quanto si apprende dai notiziari locali, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione in una casa a Carnavon seguendo indizi forensi. Arrestato un uomo di 36 anni: attualmente in stato di fermo e interrogato dagli investigatori. “Cercavano un ago nel pagliaio e l’abbiamo trovato.” – così gli agenti australiani hanno descritto l’impresa miracolosa. Il rinvenimento è avvenuto poco dopo la mezzanotte, quando un ufficiale ha preso in braccio la bambina chiedendole il suo nome; poi, l’immensa commozione: “Mi chiamo Cleo.”

Essenziali ai fini dell’inchiesta sono state alcune segnalazione da parte dei vicini di casa del malvivente. Secondo le loro testimonianze, l’accusato, un uomo solitamente “molto solitario“, ha iniziato a destare sospetti nel vicinato perché ripreso più volte a comprare pannolini nonostante non abbia figli. Ancora mistero sul movente e sulle circostanze del rapimento: l’importante è che Cleo è sia ora tornata a casa. La piccola è stata trasferita all’ospedale per dei controlli prima di abbracciare nuovamente i suoi genitori. L’ultima foto mostra la bimba in ospedale: Cleo è felice e saluta la telecamera mentre gusta sorridente un ghiacciolo. A seguire il video del momento in cui Cleo Smith è stata salvata dalla polizia.

Lo scorso mese le autorità locali avevano promesso una ricompensa pari a un milione di dollari australiani per chiunque avesse rilevato informazioni nodali ai fini dell’indagine.

