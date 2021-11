“Non riesco a guardare oltre” Erjona Sulejmani, vista mare e topless illegale: esplosione in rete – FOTO

Erjona Sulejmani, la splendida modella di origini albanesi in una spiaggia da sogno: tra vista mare e topless illegale.

Erjona Sulejmani, la bellissima modella lascia sempre il segno. Il suo corpo statuario fa fantasticare l’intero pianeta; le curve sinuose al punto giusto la rendono semplicemente sublime. Il suo profilo Instagram racchiude un insieme di foto che ben rappresentano la sua vita, ogni momento importante viene immortalato da apposita foto che riceve sempre il consenso del web.

Parola d’ordine? Stile e seduzione. La Sulejmani – classe 1989 – in ogni post propone outfit mozzafiato anche se vanno per la maggiore le foto in costume; sempre molto striminziti – per la gioia dei fans – durante i suoi viaggi. L’ultima foto è direttamente in topless e questo crea confusione ai milioni di utenti che si imbattono in questa piccante visione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Carolina di Monaco, è guerra aperta: per lei e famiglia il peggior epilogo

Erjona Sulejmani dalla spiaggia di Pop Corn in topless: i fans fanno fatica a riprendersi

Per saperne di più, vai su Successivo