“Matrimonio a prima vista 2021”, spoiler puntata 9 novembre: reunion di fuoco per le coppie

Le prime immagini dell’incontro che ci sarà la prossima settima tra le coppie di MAPV sembra già una tragedia annunciata. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

La puntata del docu reality di Real Time andata in onda il 2 novembre ha lasciato con il respiro affannoso moltissimi telespettatori per quando accaduto tra le coppie coinvolte nell’esperimento in corso.

Solo per Jessica e Sergio Capozzi c’è stata una ripresa in salita che ha modificato l’atteggiamento di entrambi e quindi ha portato ad un avvicinamento.

La coppia partita in diesel alla fine è l’unica che sembra avere tutti i presupposti per continuare: la donna tutta d’un pezzo che si è sempre descritta come la lady di ferro sta abbassando le difensive, mentre il marito e la sua dolcezza infinita si stanno facendo da parte per non pressarla troppo e consentire una maggiore unione d’intenti.

Dalila Cantagallo-Manuel Felice e Martina Manoni-Davide Graceffa invece?

Battibecchi a non finire tra Martina e Davide: la cozza si sta allontanando

Ciò che non è piaciuto a casa è stato sicuramente il clima burrascoso che è sorto all’improvviso tra Dalila Cantagallo e Manuel Felice (ora non più come il giorno delle nozze, in cui lo era di nome e di fatto). Anche le prime immagini che sono giunte dalla reunion di settimana prossima li sorprendono estremamente litigiosi, tanto che creeranno immensa sorpresa nelle altre coppie che li avevano visti sorridenti e in perfetta complicità solo qualche settimana prima.

I due più giovani dell’esperimento invece, Martina e Davide, stanno buttando i remi fuori dalla barca. O forse non ci hanno neppure mai provato a remare insieme per arrivare a riva.

Dopo i giorni disastrosi a Lugo i due si sono lasciati nella maniera più fredda possibile, con un misero bacio sulla guancia e la partenza di lei verso Gallarate per riprendere in mano la sua vita. Martina infatti sembra essere combattuta anche per la presenza di un ex fidanzato che a quanto sembra non è completamente ex (stando alla dichiarazione rilasciata all’amica).

Alla reunion li vediamo parlare divisi con le altre coppie e si percepisce sconfitta da entrambe le parti, accuse reciproche di non averci provato abbastanza e di aver adottato atteggiamenti poco chiari fin da subito che hanno fatto mantenere le distanze pur di non arrivare allo scontro diretto.

L’appuntamento è per martedì 9 novembre alle 21.25 sul canale 31 del digitale terrestre. Si tratta della puntata prima della decisione finale di fronte agli esperti per dire poi se vorranno portare avanti o no la loro relazione come coppia sposata. Voi cosa ne pensate?