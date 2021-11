Mediaset vs Rai. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata del 3 Novembre 2021? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Qual è stata l’offerta televisiva di ieri, 3 Novembre 2021, e quali sono stati i dati di ascolto?

Su Rai Uno è andato in onda il film drammatico “The Old Man & the Gun” con Robert Redford, Casey Affleck e Danny Glover. Rai Due ha messo in onda la fiction “Il cacciatore 3” (puntata dal titolo “Ciao nemico”). Su Rai Tre Federica Sciarelli è stata al timone del programma storico dedicato alle persone scomparse “Chi l’ha visto?”.

Canale 5 ha proposto la miniserie in prima visione “Storia di una famiglia perbene”, con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. Su Italia 1 è andata in scena la comicità con la trasmissione “Honolulu”; presentano Fatima Trotta e Francesco Mandelli. Rete Quattro ha proposto “Zona Bianca”, programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi.

Mediaset vs Rai. Dati ascolti tv del 3 Novembre 2021

Il vincitore della serata del 3 Novembre 2021 è “Storia di una Famiglia Perbene” con Giuseppe Zeno che ha interessato 3.156.000 spettatori pari al 17% di share. L’attore è campione di ascolti ancora una volta dopo il successo di “Luce dei tuoi occhi”, serie conclusa recentemente. Ottimi risultati dalle reti guidate da PierSilvio Berlusconi.

Al secondo posto troviamo il film “Old Man & the Gun” che ha appassionato 2.643.000 spettatori pari al 12.6% di share.

Scopriamo gli altri dati:

Rai Due: “ Il Cacciatore 3”– 944.000 spettatori pari al 4.7% di share.

Rai3: “Chi l’ha Visto?” – 1.929.000 spettatori con il 10.4% di share.

Rete Quattro: “Zona Bianca” – 587.000 spettatori con il 3.7% di share.

Italia 1: “Honolulu” – 876.000 spettatori pari al 4.9%. di share.

Tv8 : “X Factor” – 329.000 spettatori con il 1.8% di share.

La7: “Non è l’Arena” – 712.000 spettatori con uno share del 4.4%.

Nove: “Accordi & Disaccordi” – 228.000 spettatori con l’1% di share.

Stasera, 4 Novembre, vedremo su Rai Uno il documentario “La scelta di Maria ” . Rai Due trasmetterà il film commedia “Il fidanzato di mia sorella” con Pierce Brosnan, Salma Hayek, Jessica Alba. Su Canale 5 troveremo il one woman show “D’Iva” con Iva Zanicchi e su Rete 4 il programma di approfondimento giornalistico “Dritto e rovescio”.