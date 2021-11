“Che stanga sei”, Sara Croce in outfit autunnale toglie il fiato: bellissima – FOTO

Sara Croce è la regina dei social network: la Bonas di “Avanti un altro” ha sfoggiato un outfit autunnale che toglie il fiato ai suoi fan

L’influencer ha pubblicato una doppietta di foto sui social in cui appare con uno splendido outfit autunnale. I suoi follower sono rimasti abbagliati da tanto splendore tutto in una volta. Ieri sera la Bonas di “Avanti un altro” è stata ospite di “Honolulu“, la trasmissione di Francesco Mandelli e Fatima Trotta, per l’ultima puntata ricca di una comicità senza precedenti.

È ormai diventata celebre l’interpretazione di Francesco Chicchella nei panni del cantante Achille Lauro. Ma ieri i telespettatori hanno avuto un attimo di smarrimento quando Sara Croce ha fatto il suo ingresso in studio.

Sara Croce, la doppietta di foto che stende i fan

