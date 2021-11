Un uomo di 39 anni è morto questa mattina a Bergamo in uno scontro tra un’auto ed una moto avvenuto in viale Giulio Cesare. Sul posto i soccorsi e la Polizia Locale.

Una scia di sangue che non si arresta quella sulle strade del nostro Paese. Questa mattina, un uomo di 39 anni è deceduto in un drammatico incidente stradale verificatosi in viale Giulio Cesare a Bergamo. Il 39enne era a bordo della sua moto che, per cause ancora da determinare con esattezza, è entrata in collisione con un’auto condotta da una donna. L’impatto non ha lasciato scampo al motociclista, di cui i medici del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Bergamo, scontro tra auto e moto: morto un uomo di 39 anni

Un uomo ha perso la vita questa mattina, venerdì 5 novembre, in un drammatico incidente stradale. La tragedia si è consumata intorno alle 7 a Bergamo in viale Giulio Cesare.

La vittima è un 39enne residente nel capoluogo orobico, di cui non è stata resa nota l’identità. Secondo quanto riportano i colleghi della redazione de Il Corriere di Bergamo, il 39enne viaggiava a bordo della propria moto, quando improvvisamente si è schiantato contro un’auto, una Fiat Panda alla guida della quale si trovava una donna di 49 anni. Dopo l’urto, il centauro è stato sbalzato dalla sella finendo rovinosamente sull’asfalto.

Leggi anche —> Tragico incidente sul lavoro: giovane marinaio perde la vita

In pochi minuti, sul luogo del sinistro è arrivata un’ambulanza del 118 con a bordo il personale medico, ma per il motociclista era ormai troppo tardi. I sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi lesioni. Non ha riportato conseguenze, scrive Il Corriere di Bergamo, la donna al volante dell’auto.

Leggi anche —> Tragedia nella notte: bambina di soli 7 anni muore nel sonno per soffocamento

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del capoluogo di provincia lombardo che hanno provveduto ai rilievi di legge. Le forze dell’ordine sono ora a lavoro per determinare le cause e la dinamica dell’incidente costato la vita al 39enne.