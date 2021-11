Mercedesz Henger, apertura senza limiti alla sbarra – la FOTO in scaldamuscoli è da infarto

Mercedesz Henger dedica una serie di foto ai suoi fans che si perdono così nella incredibile bellezza nordica dell’influencer.

La bellezza quasi imbarazzante di Mercedesz Henger rischia di far crollare l’autostima agli utenti social. Biondissima, occhioni azzurri ed un corpo statuario…cosa chiedere di più? La giovane influencer periodicamente propone una carrellata di foto che la ritraggono in costumi, spesso striminziti e che non ostacolano la sua bellezza.

La sua vita si divide tra allenamenti intensi – questo spiega la pelle super tonica ed elastica oltre al famigerato (e invidiato) fondoschiena perfetto – e le numerose promozioni a cui prende parte. Le storie oggi sono più ricche che mai di foto bollenti; lei risponde alle curiosità del suo pubblico e ad ogni domanda pubblica uno scatto proibito.

NON PERDERTI ANCHE — > Max Allegri è furioso: “Adesso basta”. Il mister si difende e la sua verità lascia senza parole

Mercedesz Henger, l’apertura estrema alla sbarra è una potente distrazione

Per saperne di più, vai su Successivo