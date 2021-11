“Esageratamente bella”, Valentina Lodovini primo piano bollente e labbra da baciare: la confessione intima fa innamorare – FOTO

L’attrice ieri ha svelato l’uscita di un suo nuovo film, un vero onore aver fatto parte di questo progetto che le è rimasto nel cuore.

43 anni ma una bellezza stravolgente che porta avanti fin dai suoi esordi in tv e al cinema. Parliamo di Valentina Lodovini, amatissima attrice perugina volto noto di fiction tra le più seguite di sempre, una fra tutte “Distretto di Polizia”.

Ieri è però uscita una sua nuova pellicola e lei ha deciso di immortalarne il momento con un post sentito e pineo di affetto. “Ci sono storie che vanno amate, personaggi che vanno protetti e registi che vanno sostenuti. Sono felice di aver fatto un cameo in questo film. Amo questo film. L’Alfide e la Formica da oggi è al cinema ♥️”.

Lo stesso regista le ha risposto in coro subito dopo: “È stato un privilegio poter lavorare con te! Grazie per avere creduto in questo film ❤️”. Vediamo però di cosa si tratta.

Valentina Lodovini ammalia con un sorriso super femminile, labbra di fuoco e occhi come fari nella notte

Valentina ha voluto omaggiare così la nuova pellicola di Mario Vitale con cui ha collaborato e che l’ha vista sul set assieme ad altri grandi nomi del cinema, tra questi anche Cristina Parku, Beppe Fiorello, Alessio Praticò, Nadia Kibout.

La trama è semplice, si parla di integrazione, di dialogo, di confronto e ospitalità tra culture apparentemente diverse ma anche molto simili tra loro. Calabria giorni nostri, Michele (Beppe Fiorello) è un insegnante di fisica che si offre di fare da preparatore atletico a Fatima, ragazza marocchina nata in Italia ma da genitori di vecchio stampo molto tradizionalisti.

Si tratta di una bellissima occasione di crescita per ogni componente del cast che ha preso parte a questo piccolo grande progetto cinematografico. La Lodovini nelle foto che ha pubblicato nel suo ultimo post Instagram racconta alcune scene prese direttamente dal backstage.

Lei è la moglie di Michele e appare a tutti gli effetti come una donna molto elegante del Sud, con le labbra colorate di rosso, ma anche con il temperamento focoso di chi preferirebbe non immischiarsi in affari (culturali) di famiglia che non competono né a lei, e tantomeno al compagno.

Sguardo intenso e magnetico, anche stavolta i fan della bella attrice non stanno più nella pelle per vedere l’ultimo lavoro in cui ha preso parte e che sarà, probabilmente, un successo assicurato. Migliaia di like e complimenti per lei che appare come un miraggio di bravura e bellezza per il nostro piccolo cinema nazionale.