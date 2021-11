Silvia Toffanin incalza Francesco Renga sul rapporto con Ambra Angiolini. Il cantante svela quello che nessuno avrebbe mai detto

Francesco Renga è stato il primo ospite arrivato nello studio di “Verissimo” questo pomeriggio. Silvia Toffanin lo ha accolto nel suo salotto con grande entusiasmo.

La padrona di casa lo ha incalzato sui suoi capelli, sempre ricci e molto folti. “Come fai a domarli?” le ha chiesto. “Non li domo, sono loro che hanno la meglio – ha risposto in modo ironico il cantante – Mia figlia li odia, li vuole più corti. È lei che mi da le indicazioni più giuste ma io le capisco sempre troppo tardi” ha ammesso.

L’ex compagno di Ambra Angiolini ha svelato di essere in una fase artistica “creativa”. Renga è al lavoro su nuovi brani con l’intenzione di creare un nuovo album.

Silvia Toffanin incalza Francesco Renga: verità su Ambra

Per Francesco Renga non sono mancate le emozioni nello studio di “Verissimo” questo pomeriggio. Da quelle con il suo pubblico quando è tornato a cantare dal vivo a quelle per la sua famiglia.

“È stato quasi scioccante, mi viene la pelle d’oca anche adesso” ha rivelato a Silvia Toffanin il cantante di “Angelo” parlando del suo ritorno sul palco dopo quasi due anni di stop per via della pandemia.

“Condividere le emozioni con il pubblico è fondamentale per l’anima di un artista, l’aspetto più importate del mio lavoro” ha puntualizzato Renga che ha ammesso il fatto che stare su un palco gli è mancato molto. “Non me ne ero reso conto finché non sono tornato sul palco” ha aggiunto.

Emozioni tra musica ed affetti, quelli che per lui sono il suo tutto. Vedere le immagini dei suoi figli fa commuovere Francesco Renga. “Nonostante noi (riferendosi a lui e alla sua ex compagna Ambra Angiolini) siamo riusciti a fare due figli meravigliosi” ha detto lasciando un po’ di stucco la Toffanin.

Renga e Ambra non stanno più insieme da diverso tempo ormai ma tra di loro, ora, c’è un ottimo rapporto, di stima e di affetto, quello di due persone che si sono volute bene e se ne vogliano ancora perché hanno oltrepassato i rancori.

E proprio in merito a questo la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha chiesto al cantante: “L’idea della famiglia allargata ti piace?”. Pronta la risposta del giudice di “All Together Now”: “Non smetteremo mai di essere una famiglia. Certo alcuni meccanismi sono cambiati, ma il rispetto dei ruoli e la felicità dell’altro è la cosa più bella” ha detto con serenità perché ha ripetuto e sottolineato: “Non si smette mai di essere famiglia quando hai dei figli”.

Un traguardo questo al quale non è stato facile arrivare, Renga lo ha ammesso con sincerità. Con il tempo e la consapevolezza di quello che è stato, oggi la serenità completa le loro vite, anche se separate.

“Quando finisce una grande storia d’amore che ha portato dei gioielli è sempre una sconfitta – ha detto – la vivi con dolore, è frustrante perché la vivi come uno sbaglio e senti il senso di colpa”.

Questa la prima reazione alla fine della sua storia d’amore con Ambra. Poi però le cose sono cambiate. “Quando finisce questo momento però devi ricostruire qualcosa di nuovo”.

Loro due, insieme ai loro due figli, lo hanno fatto. Il senso di colpa è passato e ora vivono una nuova fase della loro vita.