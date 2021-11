“40 chili in un anno”. Valentina Vignali, lo SCATTO che ha sorpreso tutti

Valentina Vignali continua a conquistare tutti con gli scatti che pubblica su Instagram. L’ultimo post in particolare ha scaturito tantissima tenerezza

Valentina Vignali è una dei personaggi più amati del mondo di Instagram. Negli ultimi anni è diventata sempre più famosa, in particolar modo quando è arrivata in televisione con il gossip e lo spettacolo. Infatti l’è stato chiesto di partecipare alla terza edizione del Grande Fratello Vip, dove scaturì un grandissimo successo. Quello fu anche un periodo molto particolare per lei perché era da poco uscita da una relazione molto importante, ma ad oggi le cose sono completamente diverse e Valentina ha finalmente trovato la sua felicità.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Barbara D’Urso distrutta a “Pomeriggio 5”. Poi la stoccata agli ospiti: “Evitate gli applausi”

Valentina Vignali e lo scatto con il suo Muffin: pioggia di tenerezza sui social

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a V A L E N T I N A V I G N A L I ( @ v a l e n t I n a v I g n a l i)

Ad oggi Valentina è finalmente felice e innamorata, le cose con Lorenzo procedono a gonfie vele e lui sembra essere davvero l’uomo della sua vita. Lo scorso anno la loro famiglia si è allargata quando Valentina ha deciso di prendere con sé un adorabile cagnolino che ha chiamato Muffin. Oggi il cucciolo ha compiuto un anno e Valentina ha deciso di omaggiare questo evento con due scatti, uno del loro primo giorno insieme e un’altra che risale ad oggi. “Queste foto sono state scattate alla stessa ora a quasi un anno di distanza. Ho lo stesso maglione e tu gli stessi occhi, abbiamo cambiato casa e dato che pesi 40 kg in più non riesco più a prenderti in braccio. Il tempo vola, piccola peste” ha scritto Valentina nella didascalia del post che ha pubblicato sui social.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Suor Cristina, dopo la fama la sua vita è rivoluzionata: adesso è innamorata

Nel giro di pochissimi minuti, ha ricevuto tantissimi likes e commenti di apprezzamento. I followers di Valentina nel corso del tempo si sono molto affezionati al piccolo Muffin.