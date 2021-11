Un colpo di scena stupefacente: in questo pomeriggio gli occhi del pubblico saranno tutti rapiti dalla polarizzante immagine di Cristiana Capotondi.

L’attrice romana classe 1980, Cristiana Capotondi, esordisce sul grande schermo nel ’95 con una commedia natalizia diretta da Neri Parenti, continuando sulla stessa scia, anche al fianco di Carlo Vanzina quattro anni più tardi. Poi cambierà strada, iniziando ad interpretare ruoli in film che si promisero di trattare temi riguardanti la gioventù ed i suoi drammi. Si possono citare fra questi “Scrivilo sui muri” oppure “Come tu mi vuoi”, sino all’indimenticabile “Notte prima degli esami“, in cui Cristiana ha recitato nel 2006 al fianco di Giorgio Faletti.

Ora, sempre ripercorrendo in qualche modo le orme del passato, e dunque in attesa che esca all’inizio del 2022 su Disney Plus il nuovo progetto di Ferzan Ozpetek dal titolo e dai temi volontariamente ripresi dalla sua omonima pellicola del 2001 “Le Fate Ignoranti“, Cristiana sarà protagonista questa volta anche di uno scatto ipnotico, dimostratosi in brevi istanti come molto più di un “piacevole revival“.

“Cosa fa?” Cristiana Capotondi in posa ipnotica a mani giunte è stupefacente – FOTO

