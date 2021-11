Giulia De Lellis flop, gli scatti vengono criticati ed inizia una faida tra il suo team e quello di Chiara Ferragni. La guerra è iniziata tra vittime e feriti.

Giulia De Lellis è l’influencer 25enne originaria di Ostia. E’ diventata famosa per aver partecipato a diversi programmi televisivi come “Uomini e Donne” e “Grande Fratello Vip”, in brevissimo tempo è diventata anche un influencer su Instagram, sul social network vanta 5 milioni di follower.

Giulia è una ragazza che ama interagire con i suoi amici virtuali, i suoi consigli sul make-up, gli outfit e le tendenze del momento sono davvero apprezzati da moltissime ragazze che vedono in lei un esempio da seguire.

Il profilo Instagram della De Lellis è molto curato, ogni scatto è contestualizzato e mai fuori luogo, ogni dettaglio non è messo a caso ed ogni frase ha sempre un suo perché. Negli ultimi tempi i giornali di gossip hanno chiacchierato molto sull’influencer, soprattutto quando finì la relazione con il modello Andrea Damante (conosciuto ad “Uomini e Donne”).

Dopo la fine della love story la De Lellis scrisse il libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!, in questo testo l’influencer parla dei tradimenti scoperti durante la relazione con Damante.

Team De Lellis vs team Ferragni, chi vincerà?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia De Lellis (@giuliadelellis103)

Giulia ha pubblicato una serie di scatti che la ritraggono in diverse posizioni mentre ride e se la gode, indossa un paio di jeans a zampa di elefante ed un body trasparente, per coprire il seno nudo utilizza dei copri capezzoli.

Il trend è quello del momento ma alcune fan dell’influencer per eccellenza Chiara Ferragni rivendicano lo stile della loro beniamina accusando la De Lellis di aver copiato l’outfit. Chiara diverso tempo fa si era già fatta vedere in pubblico con indumenti trasparenti e copri capezzoli attacchi.

“Chiara Ferragni insegna” scrive una fan rivale, il team De Lellis non le manda certo a dire, qualcuna scrive “Perché solo la Ferragni mette questo body?”. Un botta e risposta tra milioni di ragazze che sembra non aver fine.

Nessuna delle due parti in causa ha proferito parola sull’accaduto e i clan rivali continuano a dirsele di santa ragione.