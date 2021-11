Travolto da un’auto lungo la provinciale: morto un operaio

Un operaio di 60 anni è morto nella serata di ieri a Ghilarza, in provincia di Oristano, dopo essere stato travolto da un’auto lungo la provinciale 15. Inutili i soccorsi.

Nella tarda serata di ieri, sabato 6 novembre, a Ghilarza, piccolo comune in provincia di Oristano, un uomo ha perso la vita in un incidente.

La vittima è Luigi Agus, operaio 60enne residente a Ghilarza. Secondo quanto riferiscono alcune fonti locali, tra cui la redazione de L’Unione Sarda, l’operaio stava camminando sotto la pioggia lungo la provinciale 15 in un tratto poco illuminato. Improvvisamente è sopraggiunta un’auto, su cui viaggiava una famiglia, un uomo alla guida insieme alla moglie e i figli, che lo ha travolto facendolo finire sull’asfalto. Il conducente della vettura si è subito fermato ed ha lanciato l’allarme.

In pochi minuti, sul luogo del tragico sinistro è arrivata l’equipe medica del 118, ma per il 60enne non c’era più nulla da fare. I soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma alla fine si sono dovuti arrendere costatandone il decesso: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

Oltre ai soccorsi sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia locale che hanno condotto i rilievi e si sono occupati dell’identificazione della vittima, sprovvista, riportano i colleghi della redazione de L’Unione Sarda, dei documenti al momento della tragedia. I militari dell’Arma stanno ora cercando di chiarire la dinamica dell’incidente.