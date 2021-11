Benessere a tavola: i 6 alimenti che causano più afte

Nonostante non siano considerate come un serio problema di salute, le afte possono risultare davvero fastidiose.

Piccole, ma fastidiose: le afte sono degli ospiti davvero scomodi per la nostra bocca. Tondeggiante o dalla forma più allungata, l’afta non è considerata un serio problema di salute; tuttavia, la sua presenza può risultare davvero fastidiosa. Accompagnata da un inevitabile bruciore se stuzzicata con gli alimenti scorretti, la presenza di questa ulcera sgradevole e tediosa può rivelarsi davvero scocciante. Scopriamo insieme 6 alimenti da evitare per far sparire in breve tempo questo piccolo inconveniente orale.

NON PERDERTI ANCHE >>> Benessere e salute: 5 alimenti che ci proteggono nelle stagioni fredde

Allarme afte: 6 alimenti da evitare per guarire più in fretta

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Benessere a tavola: zucchero raffinato? Ecco 6 alternative migliori

formaggi duri: il parmigiano, il pecorino; tutti i formaggi duri sono alimenti noti soprattutto per causare afte. Il rischio è maggiore se si è in forti periodi di stress o affaticamento. Meglio consumare le alternative molli come il camembert, la ricotta o lo stracchino per evitare lo sviluppo di questo fastidiosissimo inconveniente all’interno della nostra cavità orale.

il parmigiano, il pecorino; tutti i formaggi duri sono alimenti noti soprattutto per causare afte. Il rischio è maggiore se si è in forti periodi di stress o affaticamento. Meglio consumare le alternative molli come il camembert, la ricotta o lo stracchino per evitare lo sviluppo di questo fastidiosissimo inconveniente all’interno della nostra cavità orale. semi oleosi: noci, mandorle; anche i semi oleosi possono essere all’origine di un focolaio di afte nella nostra bocca. Per gustare le loro proprietà nutrizionali in tutta sicurezza è sufficiente sgusciarli e lasciarli in acqua per almeno 30 minuti.

noci, mandorle; anche i semi oleosi possono essere all’origine di un focolaio di afte nella nostra bocca. Per gustare le loro proprietà nutrizionali in tutta sicurezza è sufficiente sgusciarli e lasciarli in acqua per almeno 30 minuti. cibi acidi: alcuni alimenti acidi come ananas o kiwi possono favorire la comparsa di ulcere nella cavità orale. Meglio evitare anche gli agrumi e il limone in caso di comparsa di afte.

alcuni alimenti acidi come ananas o kiwi possono favorire la comparsa di ulcere nella cavità orale. Meglio evitare anche gli agrumi e il limone in caso di comparsa di afte. caffè: Se bevuto troppo caldo, il caffè può aggravare le ulcere provocate dalla rottura della mucosa delle labbra o del palato.

Se bevuto troppo caldo, il caffè può aggravare le ulcere provocate dalla rottura della mucosa delle labbra o del palato. glutine: la celiachia può influire sulla salute della bocca e dei denti. Le persone intolleranti al glutine sono più sensibili alle patologie orali, in particolare alle afte. Queste ultime diventano croniche in caso di stomatite aftosa.