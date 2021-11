La bella Eleonoire Casalegno ha condiviso uno scatto su instagram che lascia senza parole, è magnifica e i fan sono attoniti

Elenoire Casalegno è una delle donne più sensuali e amate del mondo dello spettacolo. Su instagram condivide sempre scatti molto provocanti con ouftit da sogno. I suoi fan impazziscono per lei e commentano sempre le sue foto con messaggi dolcissimi e di ammirazione. Qualche esempio è:”Sei bellissima Elenoire”, “Splendido tesoro sei, Elenoire”. Stamattina la showgirl ha condiviso uno scatto davvero bollente che ha lasciato i fan stupiti.

Elenoire Casalegno e la mise sexy di prima mattina che incanta i fan

La bella Casalegno ha condiviso su instagram uno scatto molto sensuale con indosso un kimono di pizzo con sotto solo il reggiseno. Un vedo non vedo che crea molta suggestione e fa impazzire i fan. Nella didascalia la Casalegno scrive:“Il buongiorno si vede dalla notte”. I fan replicano:”Sei molto pericolosa”, “Sei una donna spettacolare, di una sensualità unica e hai un fisico semplicemente pazzesco”. La Casalegno è una donna molto particolare, ha un carattere forte che spesso può essere scambiato per aggressività. Quando in realtà è solo una corazza. La showgirl ha sofferto nella sua vita in varie occasione.

La più emblematica forse riguarda il suo ex compagno Omar Pedrini a cui salvò la vita. L’ex leader dei Timoria infatti dopo una nottata in cui aveva avvertito dolori allo stomaco ebbe un aneurisma aortico. La Casalegno ha avuto la prontezza d’animo di capire subito che qualcosa nel suo comportamento non andava e lo portò immediatamente all’ospedale dopo averlo tirato giù di forza dal letto. Una volta giunti al pronto soccorso i medici dopo aver dato la diagnosi dissero alla showgirl con molta franchezza, che aveva il 20% di possibilità di sopravvivere. Una percentuale bassissima e inquietante. Dopo 7 ore di intervento però riuscirono a salvarlo.

Il racconto della Casalegno a Pedro Gomez nel programma “La confessione” ha davvero emozionato. Lei gli ha salvato la vita. Ad oggi i due non sono più una coppia, lui è sposato con un altra, la figlia di un cardiochirurgo per rimanere in tema. Dal momento che ha questa malattia congenita che si porterà avanti per sempre, fa comodo un medico specializzato in famiglia. Tuttavia rimane in eredità alla Casalegno il ricordo di quella terribile notte.