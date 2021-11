Elisa De Panicis è senza filtri. In biancheria si mostra come mamma l’ha fatta. In un attimo il web impazzisce

Influencer dai grandi numeri, Elisa De Panicis sa bene come giocare le sue carte. Con la partecipazione a “Grande Fratello Vip” e “Supervivientes”, la nota influencer ha dato un’accelerata alla sua popolarità e oggi su Instagram vanta un milione di follower.

Del resto il suo fisico e le sue armi di seduzioni le hanno dato una mano. Spesso le sue foto fanno sobbalzare tutti dal divano, poi si aggiungono i pettegolezzi ed il gossip che la descrivono come una vip con importanti flirt tra cui Cristiano Ronaldo e Mila Suarez. Insomma l’attenzione su di lei non si abbassa mai e proprio quando sembra che sia tutto tranquillo lei sfodera un nuovo scatto da pelle d’oca.

Elisa De Panicis, solo intimo: Instagram si blocca

Se l’attenzione cala, come fare? Ad Elisa De Panicis basta lanciare una nuova foto delle sue ed è presto fatto. Reazioni ai massimi livelli per l’ultimo scatto arrivato su Instagram come un fulmine a ciel sereno.

Si mostra solo in intimo l’ex gieffina e scoppia il finimondo, commenti e like a più non posso. Slip e reggiseno bianchi, in pizzo ed un’inquasdratura pericolosa. Elisa mostra solo le parti più calde di sé. Non la vediamo in volto ma dal seno in poi.

Sposta leggermente lo slip con la mano e la temperatura si fa bollente. Parti passe in primo piano, sedere che si inarca ed un ventre così piatto che fa sognare. Vediamo solo qualche ciocca bionda che ondeggia lungo il seno.

Elisa si nasconde il volto e fa venire i dubbi anche a qualche suo follower sulla veridicità della foto. Si suppone, infatti, che non sia lei perché non si vede il viso.

Per gli altri sono tutte insinuazioni, Elisa è un fuoco che porta scompiglio sul web. “Mamacitaaaa” le scrive uno dei suoi tanti follower stranieri.