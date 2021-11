“Ciao amore mio”, Emma Marrone e il tris di FOTO da perdere la testa: la gioia è incontenibile

Emma Marrone e il tris di scatti da perdere la testa: la giudice di “X Factor”, nell’ultimo post di Instagram, non contiene la felicità

Un periodo decisamente scoppiettante, quello che Emma Marrone sta attraversando a livello lavorativo. L’esperienza ad “X Factor” non potrebbe procedere in maniera migliore. I tre artisti che compongono il team della salentina risultano infatti essere i più graditi dal pubblico, tanto da esser sempre scampati al rischio eliminazione.

Sui social, la cantante di Aradeo continua a pubblicare scatti che lasciano a bocca aperta i suoi 5,2 milioni di followers, come quelli apparsi nella recente compilation. Emma, che non sembra in grado di contenere la felicità, è una bellezza da togliere il fiato: la veste inedita che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Emma Marrone e il tris di FOTO da perdere la testa: la gioia è incontenibile

