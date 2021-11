“Voglio andarci a letto”, la frase che fa infuriare Signorini. Mai successo al “Gf Vip”

“Voglio andare a letto con lei”: la frase che ha spiazzato Alfonso Signorini. La diretta del “Gf Vip” inizia con uno scenario bollente

La puntata del “Gf Vip” dello scorso venerdì ha fatto emergere una serie di malumori che, di fatto, sarebbero dovuti scoppiare già tempo fa. La sintonia tra Alex Belli e Soleil Stasi, che i due hanno ripetutamente definito “amicizia“, è ormai sotto le luci dei riflettori, tanto che la stessa Delia Duran, compagna di Alex Belli, ha avvertito l’esigenza di incontrare il marito per parlargli del proprio stato d’animo a riguardo.

In questi giorni, l’attore ha a lungo pensato al corretto atteggiamento da tenere nei riguardi di Soleil, con un unico risultato: l’attrazione nei confronti della modella è più forte di qualunque imperativo. Alfonso Signorini, in apertura di puntata, ha chiamato il concorrente in confessionale, con l’obiettivo di approfondire la questione. Nel giro di pochi minuti, i toni si sono accesi a causa di una frase dai toni bollenti.

“Voglio andare a letto con lei”, la frase di Alex Belli fa infuriare Signorini

Alex Belli, chiamato in confessionale pochi minuti dopo l’inizio della diretta, ha avuto modo di ripercorrere con Alfonso Signorini gli ultimi giorni vissuti nella casa. Il concorrente, profondamente scosso dall’incontro avuto con la compagna Delia Duran, aveva addirittura pensato di abbandonare la casa. Le parole e la vicinanza di Soleil Stasi, tuttavia, lo hanno convinto a proseguire il proprio percorso. Durante il colloquio di questa sera, l’attore ha ribadito a Signorini l’assoluta trasparenza del suo rapporto con la modella: “È la cosa più bella andare a letto con lei, ma come amici. Ci vogliamo bene, non ho nessun tipo di attrazione“.

Il conduttore, per nulla convinto delle parole di Belli, ha continuato ad incalzarlo sull’argomento al fine di estorcergli ulteriori precisazioni. “Anche con Katia Ricciarelli hai un bel rapporto, ma con lei non ti comporti come con Soleil…” – questa la stoccata di Alfonso, a cui Alex, pur in difficoltà, ha prontamente replicato – “Non fate passare questa cosa. So che capisci cosa voglio dire, Alfonso, non fate passare questo“. Di contro, il conduttore ha tirato in ballo il confronto tra l’attore e Delia Duran, avvenuto proprio nella puntata di venerdì.

“Delia non la pensava in questo modo. Evidentemente hai ferito la sua sensibilità“, ha osservato, inamovibile, il presentatore. Alex, dal canto suo, si è mostrato più che certo dell’amore della sua compagna e della sua più totale fiducia nei suoi confronti. “Voglio che Delia sappia che io sono questo, e che mi ha chiesto di essere questo” – ha precisato l’attore, aggiungendo – “Io non le ho mancato di rispetto. La amo“.

A fronte di un simile exploit, il conduttore non ha potuto far altro che accettare la versione dell’attore. Di sicuro, qualora la convivenza tra Alex e Soleil vada avanti, qualunque tipo di interesse romantico verrà sicuramente a galla.