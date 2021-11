Giulia Stabile, cala il gelo nello studio: Maria De Filippi la manda via

Giulia Stabile è una attuale ballerina professionista della scuola di Amici di Maria De Filippi: dopo la sua vittoria dello scorso anno, sta continuando lì dove tutto è cominciato

Giulia Stabile è stata l’ultima vincitrice di Amici di Maria De Filippi. La scorsa edizione è stata un trampolino di lancio pazzesco per la sua carriera, e a soli diciannove si ritrova ad essere una ballerina professionista dell’attuale edizione del programma in cui ha esordito. Oltre ad aver colpito tantissimo la padrona di casa, che l’ha presa sotto la sua ala protettiva, ha colpito anche i ragazzi che sono seduti tra i banchi dove lei era un anno fa. Tra questi, c’è Mattia. Uno dei ballerini più apprezzati di questa edizione.

Giulia Stabile messa in imbarazzo durante la puntata di Amici 21: il motivo

Giulia oggi è stata chiamata in studio mentre Maria faceva un gioco con i ragazzi, che aveva come tema una parola sola: verità. I ragazzi dovevano dire in maniera anonima qualcosa sui loro compagni di classe, e quando è arrivato il momento di Mattia, è stata chiamata in causa la ballerina. Il bigliettino recitava delle semplici parole: “A Mattia piace Giulia“. Lei, imbarazzatissima, ha detto di essere impegnata e innamorata. Infatti, dallo scorso anno, Giulia ha una relazione con Sangiovanni, conosciuto proprio nella scuola. Maria ha dato un buffetto sulla testa a Giulia e l’ha mandata via dallo studio, poi successivamente è stato interrogato Mattia che ha detto di non provare nulla per lei, se non stima e ammirazione per il suo talento nella danza.

Pare che ad aver fatto questo scherzo a Mattia sia stato l’altro ballerino Christian, con cui ha instaurato un rapporto molto importante all’interno della scuola.