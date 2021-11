Lucia Javorcekova fitness bollente e trasparenze ovunque: “Divinamente perfetta” – FOTO

La supermodella, Lucia Javorcekova è letteralmente straripante durante una seduta di fitness super incandescente: celestiale.

Tra le modelle di maggior rilievo in questi mesi spicca il nome di Lucia Javorcekova. La supermodella dalla bellezza sopraffina e rigogliosa ha lasciato ancora una volta di sasso i suoi intimissimi followers.

Ancora una visione celestiale e stratosferica arricchisce di fascino e sensualità il suo repertorio. La showgirl oltre confine ha messo in risalto le maggiori peculiarità di una statura fisica di un altro pianeta rispetto alla concorrenza.

Negli scorsi giorni, Lucia ha coronato il sogno di convolare a nozze con il principe azzurro che ha sempre desiderato avere accanto a se. Le sabbie bianche di Tulum, in Messico hanno fatto da sfondo ad un momento indimenticabile.

Nonostante ciò l’ex partecipante del concorso “Escile” in Italia, non dimentica di avere un occhio di riguardo per tutti i suoi fedelissimi, estasiati dalla sua bellezza, ogniqualvolta si rende assoluta protagonista davanti alle telecamere

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Nuoci gravemente alla salute”, standing ovation per Anna Falchi: scollatura bollente per un’occasione speciale – FOTO

Lucia Javorcekova incanta con una serie di esercizi fisici da body builder del mestiere: irraggiungibile

PER VEDERE LA FOTO DI LUCIA JAVORCEKOVA, VAI SU SUCCESSIVO