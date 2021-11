Shaila Gatta continua ad essere una delle veline più amate del mondo del web: l’ultimo scatto pubblicato su Instagram ha fatto record di likes in pochi minuti

Shaila Gatta è una delle veline più amate del mondo del web. La ragazza ha esordito quando era più giovane nel programma di Amici di Maria De Filippi, dove ebbe modo di mettere in scena tutto il suo talento nella danza. La scuola è stato un vero e proprio trampolino di lancio per lei perché, dopo poco tempo, è stata chiamata da Antonio Ricci a fare la velina del noto programma Striscia la Notizia. Qui ha avuto modo di guadagnare tantissimi e inaspettati consensi da parte del pubblico italiano.

Shaila Gatta bella da togliere il fiato: lo scatto fa record di like

Shaila è una donna meravigliosa e molto seguita sui social, dove ha migliaia di followers che la seguono con costanza e con affetto in tutto quello che fa ogni giorno. Qui condivide sempre momenti di vita quotidiana alle persone che la seguono. L’ultimo scatto in particolare ha raggiunto tantissimi consensi: nella foto pubblicata, Shaila ha addosso un outfit davvero poco invernale e dunque poco adatto alle temperature che stiamo percependo in questi giorni. Lei è la prima a scherzarci su, magari proprio per evitare qualche attacco da parte degli haters: “Dieci gradi e non sentirli” ha scritto nella didascalia del suo post. Anche i suoi followers tra i commenti le scrivono e fanno ironia sul fatto che inizia a fare davvero molto freddo per esibire certi outfit e che rischia di ammalarsi.

Lo scatto ha raggiunto tantissimi likes in pochissimi minuti: i commenti non si sprecano per una delle veline più amate della storia del programma di Antonio Ricci.