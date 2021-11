L’acqua dell’asciugatrice può essere riutilizzata, oggi ti sveliamo qualche piccolo trucchetto per evitare sprechi.

L’asciugatrice è quell’elettrodomestico che viene utilizzato per asciugare il bucato, a vederla è simile alla lavatrice, quello che cambia è il funzionamento. Viene utilizzata soprattutto in inverno quando l’umidità ed il cattivo tempo ostacolano la normale attività lavaggio-asciugatura.

E’ presente quasi in tutte le famiglie italiane, i più nostalgici utilizzano ancora i vecchi metodi dei termosifoni o dei camini senza sapere che questa pratica è molto dannosa per la salute. Asciugando il bucato in casa vicino a fonti di calore si rischia di incorrere in spiacevoli situazioni, l’umidità presente nei vestiti bagnati va in giro per casa, il vapore evapora causando muffa o malanni di stagione. Sarebbe quindi meglio evitare di asciugare il bucato in questo modo.

L’asciugatrice è la soluzione migliore, in commercio ce ne sono diverse ed i prezzi sono accessibili a tutti, inoltre su siti e-commerce è possibile acquistarle anche usate o rigenerate. La qualità dei prodotti è garantita e non si incorre in situazioni spiacevoli.

Nel caso in cui voi abbia già un’asciugatrice non buttate l’acqua della condensa, è molto utile per altre faccende.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Risparmiare sul detersivo per la lavastoviglie: rimedio irrinunciabile!

Come riutilizzare l’acqua dell’asciugatrice? Gli usi che ti aiuteranno a risparmiare

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Rossetto fai da te: dritte e consigli su come creare un gloss per labbra WOW!

L’acqua è un bene prezioso, tecnicamente è una risorsa rinnovabile, ma prestare attenzione all’ambiente non ha mai fatto male a nessuno, anzi, potrebbe essere un buon inizio per lasciare un mondo migliore alle future generazioni.

Dal momento che l’acqua dell’asciugatrice è acqua pulita (proviene da un bucato già lavato e sciacquato) può essere riutilizzata in diversi modi, oggi ti sveliamo quali.

Lavare i pavimenti , sia esterni che interni. Se l’acqua è fredda aggiungine un po’ calda, utilizza il tuo abituale detergente e procedi come di consueto.

, sia esterni che interni. Se l’acqua è fredda aggiungine un po’ calda, utilizza il tuo abituale detergente e procedi come di consueto. Tirare lo sciacquone . Dal momento che tutte le volte che si scarica si consumano dai 3 ai 5 litri di acqua, sarebbe bene versare l’acqua dell’asciugatrice nel water per arginare lo spreco.

. Dal momento che tutte le volte che si scarica si consumano dai 3 ai 5 litri di acqua, sarebbe bene versare l’acqua dell’asciugatrice nel water per arginare lo spreco. Tergicristalli dell’auto . Puoi conservare l’acqua dell’asciugatrice anche in bottiglie vuote, all’occorrenza rabbocchi la coppetta della tua automobile.

. Puoi conservare l’acqua dell’asciugatrice anche in bottiglie vuote, all’occorrenza rabbocchi la coppetta della tua automobile. Lavare i vetri e gli specchi. Vale lo stesso principio dell’automobile, l’acqua dell’asciugatrice è demineralizzata, ragion per cui priva di calcare, è una valida alleata per far brillare la tua casa.

Vale lo stesso principio dell’automobile, l’acqua dell’asciugatrice è demineralizzata, ragion per cui priva di calcare, è una valida alleata per far brillare la tua casa. Ferro da stiro. Proprio come l’acqua dislattata l’acqua dell’asciugatrice può essere inserita nel tuo ferro da stiro o vaporella, il risultato sarà lo stesso.

Proprio come l’acqua dislattata l’acqua dell’asciugatrice può essere inserita nel tuo ferro da stiro o vaporella, il risultato sarà lo stesso. Termosifoni. In questo periodo tutti abbiamo i termosifoni accesi, appendi ad ogni sistema di riscaldamento una coppetta di coccio, inserisci l’acqua all’interno e qualche goccia di olio essenziale. In questo modo manterrai la giusta umidità in casa ed in più un fresco profumo inebrierà le tue stanze.

Questi metodi ti aiuteranno a sprecare meno e ad avere ottimi risultati con le faccende domestiche. Se vuoi essere veramente green, al posto del detersivo utilizza il bicarbonato, con pochi euro pulirai tutta casa ed inquinerai meno.