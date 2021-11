Bonus natalizio, un nuovo regalo per gli italiani: i dettagli

Che cos’è il Bonus natalizio e a chi è rivolto? Scopriamo insieme tutti i dettagli che riguardano questo aiuto per i cittadini

Natale è alle porte, le città si stanno preparando ad accogliere decorazioni e allestimenti strepitosi per una delle festività più sentite dagli italiani. Dopo il lockdown dell’anno scorso, l’evento del 2021 si prospetta più favorevole.

Da parte del Governo arriva un incentivo per aiutare le famiglie in difficoltà nell’acquisto di beni di prima necessità. Si chiama Bonus natalizio, ma entriamo nel dettaglio per capire di cosa si tratta.

Bonus natalizio: che cos’è?

Lo hanno chiamato bonus natalizio, ma in realtà è un sussidio per tutte quelle famiglie che hanno difficoltà e vengono aiutate per le spese di beni di prima necessità.

Anche questo incentivo è stato inserito nel decreto Sostegni Bis, con l’obiettivo collegarsi ai ristori per bilanciare le chiusure delle attività commerciali. Chi vorrà richiederlo dovrà possedere alcuni requisiti che sono:

presentare il certificato di residenza;

non superare una certa soglia di Isee.

Altri parametri variano a seconda della Regione di appartenenza. Una volta capito cosa serve, si potrà fare domanda sul sito online degli enti locali.

Per tale bonus sono previsti 500 milioni di euro. La quota parte da un minimo di 100 euro fino ad arrivare ad un massimo di 600 euro a famiglia. Si prevede un importo medio di 300 euro per ogni nucleo famigliare.

Si può fare la richiesta per un massimo di due volte. Dunque alcune famiglie potranno ottenere complessivamente 1.200 euro.

Sono tanti i bonus in vigore, tra tutti ricordiamo: il bonus terme, pc e tablet, facciate e tanti altri ancora. Il Governo continua a lavorare affinché l’economia italiana possa riprendere il giusto piede e si possano tutelare tutti quei cittadini che a causa della pandemia hanno subito molte difficoltà.