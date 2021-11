L’ex velina Maddalena Corvaglia ha condiviso una serie di scatti all’aperto in tenuta ginnica, il corpo è da urlo

Maddalena Corvaglia è una della donne più seguite e apprezzate nel mondo dello spettacolo. Su Instagram è seguita da 1,2 milioni di follower. Viene vista come un esempio da seguire e una donna a cui ispirarsi per la sua determinazione e bellezza. Proprio in questi giorni, dopo aver condiviso alcuni scatti all’aria aperta in tenuta ginnica, ha, condiviso alcuni consigli per mantenersi in forma in questa stagione.

Maddalena Corvaglia regala 10 consigli per mantenersi in forma in autunno

La bella ex velina di “Striscia la Notizia”, ha condiviso una serie di scatti all’aria aperta dove pratica attività fisica in una mise ginnica super sexy. I suoi fan impazziscono e commentano: “Affascinante e sexy”, “Stupenda donna che sei”, “Sempre solare e sorridente. Fantastica”, “Ti prego, fammi sognare” .

La Corvaglia ha voluto regalare 10 consigli ai suoi fan su come fare a tenersi in forma durante i mesi autunnali. Scopriamo quali sono:

Scegliere cibi in tinta con la stagione: castagne, cachi, uva, cavoli, zucche, barbabietole, che sono ricchi di vitamine. Cercare di dormire un numero di ore giusto, andare a letto e svegliarsi alla stessa ora, più o meno. Praticare attività fisica, anche poca ma con costanza. Anche una camminata all’aria aperta, con ritmo sostenuto. Nel weekend fare uno scrub per rinnovare la pelle del viso e del corpo. Idratare la pelle dall’interno e dall’esterno. Bere tanta acqua e usare una buona crema idratante in base alle esigenze della propria pelle. Regalare la cosa più preziosa: il tempo. Anche solo venti minuti al giorno, magari per leggere quel libro o fare qualcosa di appagante per la mente. Uscire! Non farsi sopraffare dalla pigrizia, vedere qualche amica e fare attività insieme. Ricordarsi di sgarrare almeno una volta a settimana sul cibo, anche se si è a dieta. Accendere una candela e mettere un po’ di musica al rientro dal lavoro. Creare un atmosfera calda e accogliente colma di serenità. Sorridere ogni volta che si può. Se non si trova un motivo per farlo, cercarne uno.

Sono questi i consigli della Corvaglia per stare bene con se stessi e mantenersi in forma. L’importante è avere cura del proprio corpo e della propria mente. Basta vedere i risultati di questo atteggiamento in Maddalena Corvaglia. Lei è sorridente, tonica e ha trovato un equilibrio nel suo benessere fisico e mentale.