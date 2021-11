Andrea Delogu non solo condivide con i fan alcuni scatti strepitosi, ma anche perle di saggezza quotidiane

Andrea Delogu è una nota conduttrice televisiva e radiofonica, molto seguita sui social dove vanta di più di quattrocentocinquantamila follower che ogni giorno la supportano e sostengono.

E’ stata sposata con Francesco Montanari, l’attore di Romanzo criminale, ma i due ormai sembrano aver preso strade diverse. A quanto pare la conduttrice è pronta a voltare pagina, lasciando tutto il dolore alle spalle.

Andrea Delogu, un nuovo messaggio sui social – FOTO

Andrea Delogu è solita condividere con il web alcune frasi che poi commenta attraverso spiegazioni. E’ un modo diverso per interagire con i fan, lo fa senza filtri e ciò rende tutto più originale e genuino.

L’ultimo post ne è un esempio. Ha riportato l’espressione “Notte in bianco” ed ha spiegato: “Perché “notte in bianco”, invece di rosso, verde o blu? Per trovare una risposta dobbiamo tornare al Medioevo e al rito dell’investitura dei cavalieri. Nel corso di questa cerimonia – svolta in Chiesa o in un castello – il sacerdote benediceva le armi consegnate al cavaliere e gli faceva un breve riepilogo degli obblighi che avrebbe assunto (una specie di contratto, diciamo)!”.

Che sia un modo per dire che la conduttrice abbia passato la notte in bianco? Andrea non fa alcun cenno al riguardo, ma il suo post diventa virale e sono in tanti ad aver lasciato qualche commento come: “Continueremo a non dormire, ma con cognizione di causa ed un tocco di cultura in più”. Poi ancora: “Penso che il tuo sia il profilo più illuminante e utile di tutti i profili del mondo….”.

Il pubblico si chiede quale sarà la prossima perla, a quanto pare questo gioco piace ai follower che non rinunciano a seguire la Delogu. La ammirano e la seguono ovunque.