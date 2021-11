“Pomeriggio 5”, la scoperta eclatante in diretta: “Hai un green pass falso!”. La D’Urso asfalta l’ospite

A “Pomeriggio 5” si è tornati a parlare di Pippo Franco e della vicenda relativa alla falsificazione dei green pass: Barbara D’Urso e la scoperta eclatante in diretta

A “Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso è tornata ad affrontare la questione relativa a Pippo Franco e alla falsificazione dei green pass. Il cabarettista e la sua famiglia, infatti, sono attualmente tra gli indagati che si sarebbero rivolti al medico Alessandro Aveni per ottenere un certificato fasullo di avvenuta vaccinazione.

Nella puntata odierna, la conduttrice ha mostrato ai suoi analisti la replica dell’attore, che avrebbe fatto arrivare alla redazione le prove della sua innocenza. Proprio nel bel mezzo della diretta, tuttavia, la D’Urso è pervenuta ad una scoperta eclatante: uno dei suoi ospiti in studio, infatti, era in possesso di un green pass falso.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Uomini e Donne”, beccati dalle telecamere nascoste: “Di notte mi fai fare…”. Maria è senza parole

“Pomeriggio 5”, la scoperta eclatante in diretta: “Hai un green pass falso!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Era la protagonista de “I Cesaroni”: oggi ‘attrice è una persona completamente diversa – FOTO

Barbara D’Urso, durante la puntata odierna di “Pomeriggio 5“, è tornata a parlare di Pippo Franco e dei suoi presunti rapporti con il dottore Alessandro Aveni, indagato dai militari dei Nas per presunta concessione di green pass falsi. Il cabarettista, assieme alla sua famiglia, è accusato di essersi rivolto al medico per ottenere un certificato di vaccinazione fasullo.

Solamente oggi, Pippo Franco ha fornito alla conduttrice di Canale Cinque la prova della sua innocenza: un test sierologico che ha dimostrato una soglia di anticorpi pari a 15. Secondo l’esperto contattato dalla D’Urso, è improbabile che il comico manifesti una simile soglia di anticorpi a distanza di un mese e mezzo dal vaccino – stando a quanto da lui stesso rivelato -. La presentatrice, tuttavia, continua a credere al cabarettista fino a prova contraria.

Giuseppe Brindisi, ospite della puntata, ha narrato a Barbara D’Urso un episodio che lo ha particolarmente toccato. “Mentre stavo facendo una dimostrazione su come vengono falsificati i green pass, in una chat ho trovato proprio il mio“: questo il racconto del conduttore, a cui Barbara ha prontamente replicato. “Quindi tu avresti un green pass falso?” – ha esclamato la D’Urso, immediatamente smentita dall’opinionista – “Sì, ma ho anche quello vero. Il green pass falso circolava all’interno di chat apposite“.

La conduttrice, che non riusciva a credere al racconto di Brindisi, ha concluso la puntata con queste parole: “Chissà che non abbiano falsificato anche il mio…“. Un’ipotesi, quella di Barbara, sicuramente non priva di fondamenti.