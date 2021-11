Avete mai visto i figli di Fabrizio Moro? Sono la sua esatta copia – FOTO

Avete mai visto Anita e Libero, i figli di Fabrizio Moro? Alcune delle sue canzoni più note parlano di loro.

Oggi scopriamo qualcosa di più riguardo ad Anita e Libero, i figli di Fabrizio Moro. Il cantautore ha dedicato loro alcune delle canzoni più significative dei suoi ultimi album.

Fabrizio Moro: “Anita e Libero sono il senso di ogni cosa”

Nati dalla relazione con Giada Domenicone, Libero ed Anita Mobrici sono il più grande tesoro di Fabrizio Moro. Il cantautore, che non ha mai nascosto di aver trovato in loro la forza durante il difficile periodo di separazione dalla compagna, pubblica spesso foto con loro sui social e non perde occasione di parlare di loro durante le interviste e i concerti.

Libero è nato il 17 agosto del 2009 e a lui è dedicata “Filo d’erba”, brano incluso nell’album Figli di nessuno. “La separazione dalla mia compagna lo ha distrutto” ha raccontato di recente Moro. “Questo mi ha logorato l’anima. Vederlo soffrire mi ha ispirato questa canzone”. Ad Anita è invece dedicata “Portami via”, una canzone dal grande valore simbolico che appena pochi anni fa ha sfiorato il podio a Sanremo. Il nome della bambina è ispirato ad Anita Garibaldi, una figura da cui il cantatore è rimasto sempre molto affascinato.

A questo link potete vedere un altro dei selfie pubblicati dal cantautore insieme ai due figli. Nonostante la difficile relazione tra Moro e l’ex moglie, il rapporto con Anita e Libero non potrebbe essere più bello.