Dopo numerose indiscrezioni Elodie esce allo scoperto con la sua nuova fiamma: le foto del bacio che non lasciano dubbi

Le voci diffuse nelle ultime settimane ora hanno trovato conferma nel bacio immortalato dai fotografi del settimanale Chi. Nel numero in edicola mercoledì 10 novembre, la cantante Elodie è stata pizzicata insieme alla sua nuova fiamma. Archiviata quindi ufficialmente la relazione con Marracash, sebbene per motivi non del tutto noti al pubblico. L’artista, negli ultimi tempi, aveva sottolineato quanto la loro fosse una storia complessa e difficile da vivere a causa delle loro diversità caratteriali. Problemi che non hanno trovato soluzione e che hanno portato inevitabilmente alla rottura.

Chi è il nuovo fidanzato di Elodie: le FOTO del bacio appassionato tra i due

L’artista era già stata pizzicata dai fotografi di Chi in compagnia di un ragazzo misterioso, sebbene le immagini non mostrassero nulla che potesse confermare un’effettiva frequentazione.

Ben diverse le foto che usciranno nel prossimo numero del settimanale e che l’account social del giornale ha voluto pubblicare in anteprima. Elodie è stata fotografata mentre si scambia un bacio appassionato proprio con lo stesso ragazzo con il quale era stata precedentemente paparazzata.

Si tratta di Davide Rossi, ex modello e marketing manager di Armani, pressoché sconosciuto al grande pubblico e con un profilo Instagram del tutto privato. Sebbene la storia sia fresca, la cantante è voluta uscire allo scoperto dopo la rottura con Marracash, mettendo ufficialmente fine a quel capitolo.

Nelle foto pubblicate la neo coppia si trova nei pressi dell’aeroporto di Linate, dove Rossi ha accompagnato la cantante in partenza per la Puglia. Elodie si trova infatti a Bari, dove è impegnata con le riprese del suo primo film. La cantante di “Vertigine” avrà un ruolo principale nel film “Ti mangio il cuore“, diretto da Pippo Mezzapesa, che rappresenterà il suo debutto sul grande schermo.

Ancora nessuna dichiarazione da parte dell’artista sulla sua nuova relazione, nonostante sia stata svelata sulle pagine di un magazine. Tuttavia le ultime immagini hanno parlato per lei.