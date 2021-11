Gattuso torna in panchina. La squadra dove lo vedremo

Gattuso pronto al ritorno su una panchina di grande livello, contatti avviati con il tecnico calabrese: ecco la squadra che lo sta cercando

Ancora alla ricerca di una panchina Gennaro Gattuso, dopo la scorsa stagione. Il tecnico calabrese ha concluso l’ultima annata con il Napoli, con la delusione del mancato approdo in Champions League all’ultima giornata e l’1-1 denso di polemiche con il Verona.

Da lì, l’addio ai partenopei, che era comunque nell’aria da tempo, e una serie di piste che non si sono concretizzate. A pochi giorni dal termine della scorsa annata, sembrava potersi accasare alla Fiorentina, ma alcune divergenze di vedute con il patron viola Commisso hanno poi fatto saltare tutto.

Il suo nome era stato poi speso per la panchina del Tottenham, ma anche lì la trattativa si è arenata. ‘Spurs’ che poi si sono rivolti a Espirito Santo, esonerato alcuni giorni fa e sostituito da Antonio Conte.

Infine, altri rumours legati a squadre di Serie A, incluso il Genoa, che però per il dopo Ballardini ha optato per Shevchenko. Ora, sembra esserci finalmente una possibilità per ricominciare, ma non in Italia.

Gattuso, offerta in arrivo: la nuova panchina non è in Serie A, possibile avventura all’estero

Secondo ‘ItaSportPress’, infatti, il suo agente, il portoghese Jorge Mendes, sarebbe in contatto con i russi dello Spartak Mosca. Quella moscovita è una panchina prestigiosa e di grande tradizione, che negli scorsi anni ha visto vittorioso un altro tecnico italiano come Massimo Carrera, campione di Russia nel 2017.

Le cose, adesso, per i biancorossi non stanno andando per il meglio. La squadra nel suo campionato è all’ottavo posto, con soli 19 punti in 14 giornate, a 11 punti di distacco dalla vetta della classifica occupata dallo Zenit San Pietroburgo.

Il tecnico Rui Vitoria è dunque sulla graticola. Ma non è ancora chiaro se l’avvicendamento in panchina avverrà adesso oppure al termine della stagione.

Qualora Gattuso subentrasse nei prossimi giorni, affronterebbe a breve proprio il Napoli. I russi sono infatti attesi dall’impegno nel girone di Europa League contro gli azzurri mercoledì 24 novembre.