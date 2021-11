Mediaset corre ai ripari, la decisione per evitare il disastro totale

Gli ascolti non brillano e così Mediaset passa al contrattacco. Studiata una mossa ad hoc per attirare il pubblico: ecco cosa succede

La stagione televisiva Mediaset quest’anno non è partita per il verso giusto. Nonostante l’azienda della famiglia Berlusconi abbia attuato diversi cambiamenti e rinnovamenti nel palinsesto, i risultati non sono quelli sperati. Alcuni dei programmi che dovevano essere di punta si sono rivelati dei flop, primo tra tutti “Star in the star” di Ilary Blasi.

E tra questi, nel suo piccolo, rientra anche “D’Iva”, la trasmissione omaggio ad Iva Zanicchi. La prima puntata non ha affatto brillato negli ascolti e così Mediaset per la seconda e ultima puntata, prevista per stasera, corre ai ripari.

Mediaset, la decisione per salvare la trasmissione

Come risolvere il problema degli ascolti per “D’Iva”? Mediaset ha ben pensato di anticipare tutti gli ospiti che stasera saranno sul palco insieme ad Iva Zanicchi. Così si perde l’effetto sorpresa e curiosità ma si fa leva sui nomi di spicco che possono attirare il pubblico.

Primo tra tutti, come ha fatto sapere Davide Maggio, è Gerry Scotti che si esibirà insieme all’Aquila di Ligonchio e Rita Pavone. Lui sì che potrebbe attirare una gran bella fetta di pubblico, visto che da sempre è il volto sicuro di Mediaset, facendo registrare il record di ascolti ogni sabato sera con “Tu si que vales”.

Al fianco della Zanicchi ci saranno anche Romina Power, Rosario Flores, Fausto Leali, Lola Ponce e il grande Cristiano Malgioglio che torna su Canale 5 dopo la sfavillante esperienza a “Tale e quale show” nelle vesti di giudice severissimo. Con Iva sul palco ci sarà anche sua nipote Virginia Catellani.

Insomma un grande spettacolo per rivivere le tappe della longeva carriera artistica di Iva e alcuni momenti della sua vita insieme a grandi nomi dello spettacolo.

Questo basterà per vincere la sfida con la nuova fiction di Rai 1, “Un professore” in partenza proprio questa sera, che vede tra i protagonisti Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi e Paolo Conticini? È tutto da vedere, domani i dati parleranno chiaro.