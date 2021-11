Mika, rivelazione bomba a “X Factor”: “Uno str***o mi ha spezzato il cuore”. Chi è l’ex fidanzato

Mika, il giudice di “X Factor” sgancia la bomba in diretta: “Uno str***o mi ha spezzato il cuore”. Chi è l’ex fidanzato?

La diretta di “X Factor” di questa sera è partita col botto. Fin dai minuti iniziali, i telespettatori hanno potuto assistere alla performance del primo ospite in studio: il compositore Dardust. Nome d’arte di Dario Faini, quest’ultimo ha realizzato una toccante performance con l’ausilio degli stessi concorrenti. Il tema? I cambiamenti climatici che, come specificato dal conduttore, “stanno facendo ammalare la terra“.

Successivamente, Ludovico ha spiegato agli utenti il funzionamento delle manches della puntata odierna, la quale prevede due eliminazioni. A dare il via al primo turno di esibizioni è stato Fellow, il giovanissimo talento che fa parte del team di Mika. Il giudice, durante la presentazione iniziale del suo artista, si è lasciato andare ad una confessione che ha spiazzato il pubblico. Non riuscirete a credere alle sue parole.

Mika, rivelazione bomba a “X Factor”: “Uno str***o mi ha spezzato il cuore”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MIKA (@mikainstagram)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Gianluca, Ignazio e Piero de Il Volo sono fidanzati? Svelati i NOMI delle fortunate donzelle

La puntata di “X Factor” di questa sera si preannuncia ricca di colpi di scena. Il terzo live si è aperto con la toccante performance del compositore Dardust, che ha voluto lanciare un messaggio di rispetto e di cura nei confronti del pianeta – sempre più in difficoltà a causa dei cambiamenti climatici -. In seguito, ad aprire la prima manche della serata è arrivato Fellow, il giovanissimo artista che appartiene al team di Mika. Quest’ultimo, per presentare il brano interpretato da Fellow, ha fatto delle allusioni più che esplicite in merito alla propria vita privata.

Il cantante in gara, che questa sera si è esibito in una cover di Benjamin Clementine, è stato annunciato da Mika con queste parole: “Non mi dimenticherò mai la prima volta in cui il mio cuore è stato rotto“. I presenti, sconvolti dalle dichiarazioni del giudice, hanno immediatamente prestato l’orecchio a quella che sembrava essere una vera e propria confessione intima. “Sono stato buttato fuori di casa da uno str***o, ero in mutande“, ha proseguito Mika, pronunciando ogni parola con estrema serietà e coinvolgimento.

“Pensavo di star bene, poi mi sono ritrovato a vomitare per strada. Avevo 19 anni“: questa la storia del primo, autentico amore vissuto dal giudice di “X Factor”, che non ha voluto specificare il nome del suo ex fidanzato. In seguito, Mika ha chiarito le motivazioni di simili premesse: “Questo per dirvi che quella che pensavo sarebbe stata la mia fine, è stata invece una risorsa“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Michela Quattrociocche, il “vedo non vedo” toglie il respiro ai fan: seduzione magnetica

Mika, che si è messo a nudo di fronte ai colleghi e al pubblico a casa, ha ricevuto un forte applauso da parte dei presenti. Il giudice, ormai da anni, è entrato nel cuore della maggior parte degli italiani.