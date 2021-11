Chiara Ferragni e la silhouette perfetta. Fisico da numero uno ed un’approvazione che fa il giro del web. Ecco chi parla

È scattato il countdown per la visione della serie tv più attesa dell’anno. Non si tratta de “La casa di carta” ma del docu-reality lanciato da Amazon Prime Video su una delle coppie più famose dello showbitz e dei social, Chiara Ferragni e Fedez.

A fine 2021 potremmo vedere, infatti, “The Ferragnez”, l’attesissima serie in otto episodi, prodotta da Banijay Italia. Vedremo uno dei momenti più belli vissuti dalla celebre coppia, tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, anche se ancora in pandemia.

I Ferragnez ci faranno conoscere alcuni loro momenti intimi tra l’attesa e poi la nascita di Vittoria e la prima partecipazione di Fedez a Sanremo. Senza tralasciare Leone ovviamente e tutte le persone care della famiglia.

Chiara Ferragni e lo zoom tattico: il VIDEO

I fan di Fedez lo sanno bene. Sul suo profilo non ci si annoia mai. Il rapper di Rozzano, infatti, alterna momenti di quotidianità con i suoi bambini e sua moglie Chiara Ferragni e spaccati di vita lavorativa. In questi ultimi giorni i contributi di sponsorizzazione del suo ultimo disco “Disumano” sono molti ma per Leone, Vittoria e Chiara c’è sempre spazio.

E così ieri, in un tranquillo giorno di novembre, il rapper ha deciso di regalare un breve video per mostrare a tutti la bellezza di sua moglie. Inquadratura completa che la scruta tutta, dalla testa ai piedi, ed un commento che forse nessuno si aspettava ma che ha fatto il giro del web.

“Che milfona” dice chiaramente Fedez inquadrando la moglie e poi zoomando sul busto e sul volto. Lei si mette in posa e si lascia riprendere. Si gira anche di spalle, come se fosse su una passerella, e guarda con occhi ammiccanti. Poi però il rapper ci tiene a precisare “My milf” come a dire “vedere ma non toccare”.

La Ferragni è in tenuta casual con legging nero e maglione fucsia ma come sempre sfoggia un fisico pazzesco, eccellente.