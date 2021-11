Elena Morali non smette di condividere con i fan alcuni video e foto curiose e divertenti, l’ultimo post è strepitoso

Il pubblico l’ha conosciuta per la sua partecipazione al programma “La Pupa e il Secchione” dove ha lasciato il segno ed ha conquistato molti fan che oggi la seguono sui social. Stiamo parlando di Elena Morali.

Classe 1990, di origine bergamasca, la showgirl fin da bambina sognava di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Obiettivo raggiunto, attualmente è una dei vip più seguiti sul web.

Elena Morali, posa sensuale e sguardo accattivante – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Elena Morali riesce sempre a non prendersi troppo sul serio e lo fa con il suo modo di fare che fa impazzire il web che la segue. Su Instagram vanta di più di un milione di follower con i quali condivide scatti bollenti e video strepitosi. I suoi post diventano virali e sono in tanti a lasciare commenti e like sul suo profilo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> “Ecco come mi tratta Ambra Angiolini” Lo sfogo inatteso finisce sui social – VIDEO

Qualche ora fa ha pubblicato un tik tok dove sfoggia due outfit: il primo sensuale e accattivante, il secondo è una versione casalinga che la rende ancora più bella. “Instagram vs real life”, scrive sotto al post.

Il suo sguardo è provocante, quegli occhioni celesti mettono in risalto i suoi lineamenti e quel volto angelico che in fondo nasconde la parte più accattivante. “Come si fa a non amarti”, commenta qualcuno e poi ancora “Sempre pazzesca”, qualcun altro aggiunge: “Vorrei che questo video non finisse mai”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> “Sei un sogno”, Jessica Franceschetti, buonanotte bollente: bikini in esplosione – FOTO

Elena Morali non perde occasione di attirare l’attenzione dei fan che non riescono a non seguirla. Il suo profilo Instagram è diventato un must e le sue foto fanno il giro del web. Il pubblico online impazzisce per così tanta bellezza. La showgirl ha tutte le forme al posto giusto e scegliere il lato migliore con lei diventa un’impresa.