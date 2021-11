La bella Eleonora Incardona ha condiviso uno scatto su Instagram e ha incantato tutti i followers con la sua sensualità

Eleonora Incardona sta conquistando sempre più followers con la sua bellezza e sensualità. Si è avvicinata al mondo dello spettacolo grazie all’ex fidanzato Mirko Manola, fratello di Diletta Leotta.

Poco dopo la rottura con Mirko, la bella siciliana ha ottenuto un ruolo in “Sportitalia”. Su Instagram ha raggiunto i 517 mila followers, questo fa di lei un influencer a tutti gli effetti. Di recente ha stupito tutti con una foto mozzafiato.

Eleonora Incardona fa impazzire il web con un outfit da Moulin Rouge

La Incardona ha condiviso una foto che lascia senza parole. Si trova a Parigi dove ha assistito allo spettacolo del Moulin Rouge e l’outfit che ha scelto è a dir poco sensuale. Indossa pantaloni di pelle e camicia trasparente. I commenti dei fan sono infiniti: “Bellissima”, “Che bella che sei”, “Non hai nulla da invidiare alle signorine del Moulin Rouge. Sei una bellezza raggiante, solare, fresca, e soprattutto italiana. Viva le donne italiane. Viva le donne sempre”.

Le mise sexy della Incardona sono diventate un cult di Instagram, tra minigonne e vestiti che non contengono le sue forme, i fan vanno in delirio.

È sicuramente una degna rivale dell’ex cognata Diletta. Entrambe sono anche siciliane ed entrambe hanno una passione per il calcio e per i riflettori. Per il momento il lavoro in televisione della Incardona si è limitato solamente a “Sporitalia” per qualche breve puntata. Tuttavia questo non esclude che la bella modella siciliana possa ottenere ruoli diversi in altri programmi televisivi. Al momento si occupa del suo negozio online di orologi, Private Watch e il suo ruolo di influencer che sembra stia andando molto bene. In futuro chi può saperlo dove la vedremo.

Riguardo alla sua vita privata non si sa nulla, dopo la fine della storia con Manola non è mai stata più vista accanto a qualcuno.