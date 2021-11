Alfonso Signorini ha dato un annuncio importante durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip: questa edizione non terminerà a dicembre come si pensava

Vi ricordate la quinta edizione del GF Vip? Be’, come dimenticarla: avrebbe dovuto terminare nel giro di un paio di mesi e invece, tra vari prolungamenti, è arrivata fino a marzo 2021. Non si faceva altro che parlare di edizione più lunga della storia, ma nessuno aveva previsto che quella successiva l’avrebbe di gran lunga superata. A confermarlo è stato Alfonso Signorini questa sera, che ha deciso di comunicare al pubblico, per il momento non ai ragazzi, la decisione della Mediaset.

GF Vip, Alfonso Signorini da l’annuncio al pubblico: la reazione di tutti

Alfonso ha innanzitutto ringraziato il pubblico per l’affetto dimostrato e per gli ascolti che hanno permesso alla Mediaset di prolungare, anche questa volta, l’edizione. Infatti non finirà a dicembre come si pensava ma terminerà a metà marzo, se non aprile. Una notizia che in tanti stavano aspettando, chi con gioia e chi con un po’ di risentimento. Se Adriana Volpe ha mostrato tantissimo entusiasmo all’idea di passare tutti questi mesi con Alfonso, Sonia Bruganelli si è diretta verso l’uscita dello studio, per poi essere fermata dallo stesso conduttore che ha provato ad abbracciarla. I ragazzi nella casa non hanno la minima idea di quello che li aspetta, anzi, proprio questa sera hanno cominciato a parlare delle elezioni dei finalisti che, secondo loro, sono sempre più vicine.

Dunque Alfonso Signorini ci farà compagnia fino all’inizio della primavera anche quest’anno: tutti adesso sono curiosi di scoprire se entreranno nuovi concorrenti nella casa.