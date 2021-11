Giulia De Lellis senza freni: non si accorge che la gonna sale su. Visione esagerata e gambe che fanno impazzire tutti

Giulia De Lellis e Andrea Damante, una liaison mai finita per davvero? I due si sono lasciati e presi più volte, allontanati al fianco di altri partner eppure pare che tra di loro ci sia un filo indelebile che li tiene uniti.

Damante da circa un anno ha intrapreso una nuova relazione che lo rende felice. Per la sua compagna, Elisa Visari lui ha speso belle parole: “Un anno di noi in giro per il mondo, ti amo amore mio” ma ai più attenti non è sfuggita una foto sibillina.

Il noto deejay, infatti, si è mostrato con un’acconciatura di capelli simile a quella della sua compagna. Peccato però che quello stesso scatto è già visto. Sempre lui lo aveva già realizzato con la sua ex conosciuta in tv. Solo una coincidenza?

Giulia De Lellis esagera, la gonna sale su: le FOTO

