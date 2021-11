Italia-Svizzera, le pagelle e il tabellino della fondamentale partita valida per il girone di Qualificazione ai prossimi Mondiali.

L’Italia, questa sera, scende in campo contro la Svizzera per disputare un match complicatissimo e importantissimo: la situazione nel girone per qualificarsi ai prossimi Mondiali è decisamente complessa. Dopo il fallimento con Ventura, i tifosi sperano nel ritorno della Nazionale nella manifestazione più importante di tutte. All’Olimpico è un vero e proprio spareggio, con entrambe le squadre a quota 14 punti in classifica.

Ricordiamo che a parità di punti in classifica passa la squadra con una differenza reti migliore, poi si guarderanno gli scontri diretti. Pronti via e gli ospiti passano in vantaggio con Widmer dopo appena 11 minuti. L’avvio shock turba gli Azzurri che non riescono a creare pericoli e a reagire. Poco prima del duplice fischio, la banda di Mancini trova un insperato pari grazie a Di Lorenzo: il terzino del Napoli fa un grande inserimento e di testa regala il pari ai suoi. Nel secondo tempo, l’Italia chiude gli ospiti nella loro metà campo ma non si rende mai pericolosa.

Italia-Svizzera le pagelle e il tabellino

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma 6; Di Lorenzo 7, Bonucci 5.5, Acerbi 5.5, Emerson Palmieri 5; Barella 5.5, Jorginho 5.5, Locatelli 5.5; Chiesa 5, Belotti 5, Insigne 5.5. Ct: Roberto Mancini.

SVIZZERA (4-3-2-1) – Sommer 6; Widmer 7, Akanji 6, Schar 5.5, Rodriguez 6; Zakaria 6.5, Vargas 6.5, Freuler 6; Shaqiri 6, Steffen 6; Okafor 6. Ct: Murat Yakin.