Silvia Toffanin: nello studio di “Verissimo” non manca la commozione. Tommaso Zorzi racconta per la prima volta la sua storia d’amore

Tommaso Zorzi insieme a Tommaso Stanzani, sono stati loro i primissimi ospiti della puntata di oggi di “Verissimo” condotto, come sempre, da Silvia Toffanin. Il vincitore del “Grande Fratello Vip” ed il ballerino della scuola di “Amici di Maria De Filippi” fanno coppia da sei mesi ma non erano mai apparsi insieme in tv. Quella di oggi è la loro prima e “credo ultima”, ha precisato Zorzi, intervista insieme.

I due giovanissimi sono apparsi molto emozionati ma davanti al garbo e alla gentilezza di Silvia Toffanin si sono lasciati andare come non avevano mai fatto e non sono mancate le lacrime in studio.

Silvia Toffanin, con lei Tommaso Zorzi si confessa: “Sono stato io”

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono conosciuti dopo una grande sovraesposizione di pubblico ma è stato il vincitore del “GF Vip” a fare il primo passo. “Sono stato io – ha commentato Zorzi – ho visto qualche puntata di ‘Amici’ e poi ho commentato proprio sotto il post di ‘Verissimo’ scrivendo potevate invitarmi dopo” e dà lì è partito tutto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Sei luce pura” Kasia Smutniak, seducente e accattivante: il suo sorriso è afrodisiaco – FOTO

Il giovane Stanzani che ha solo 19 anni, rispetto a Zorzi che ne ha 26, ha detto di essere “super contento” di questa relazione, di essere “molto riservato” e di aver avuto, all’inizio, un po’ di paura in quanto l’ex gieffino è un personaggio molto conosciuto. “Un po’ di ansia c’era” ha ammesso.

Tommaso però lo ha colpito subito con i suoi modi gentili e galanti. La prima volta che si sono incontrati gli ha preso lo zaino e gli ha aperto la portiera della macchina. “Appena l’ho visto si è subito presentato bene – ha detto il ballerino – È stato galante”. E Zorzi non ci ha pensato due volte a spiegare che a lui questi gesti piacciono: “A me piace corteggiare, io sono stato corteggiato poco ma a me piace farlo, sono più cacciatore che preda”.

I due hanno trascorso insieme tutta l’estate spostandosi lungo lo Stivale senza mai litigare, hanno rivelato. In studio Silvia Toffanin ha mostrato alcuni filmati di due mesi fantastici in cui appaiono complici, innamorati e molti sdolcinati. “Questo è tutto quello che odiavo prima – ha puntualizzato Zorzi – e ora lo siamo diventati”. L’effetto dell’amore e dello stare bene insieme, come la Toffanin ha fatto notare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Spettacolo, un dipinto” Giorgia Palmas, l’inquadratura dall’alto favorisce la visione completa: che panorama – FOTO

Tommaso Zorzi parla di Francesco Oppini

Con Silvia Toffanin Tommaso Zorzi ha parlato anche di quello che immagina per il suo futuro insieme a Tommaso Stanzani. Ha ammesso a cuore aperto che insieme pensano al domani, a quello che vorrebbero fare insieme: “Parliamo di futuro, ci piace, ci piacerebbe una soluzione tipo campagna ma siamo un po’ giovani per farlo ancora”.

Insomma i due Tommasi si immaginano una vita insieme tranquilla e lontano dal caos, non per il momento, certo, ma negli anni che verranno.

Ed in chiusura la padrona di casa ne ha approfittato per chiedere al vincitore del “GF Vip” come siano al momento i rapporti con Francesco Oppini. I due nella casa avevano instaurato una bellissima amicizia ma era noto che piano piano tra di loro i rapporti si fossero raffreddati. Zorzi non si è tirato indietro e per la prima volta ha detto la verità sul loro rapporto oggi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Chiudete Instagram” Federica Nargi, solo reggiseno e nulla più: tripudio su Instagram – FOTO

Lui porta di Oppini un bellissimo ricordo: “Non rinnego nulla di quello che siamo stati, non c’è più un rapporto, non ci sentiamo da quest’estate ma non c’è astio, non c’è rancore, è una chiamata che prima o poi farò” ha rivelato.

L’ex gieffino ha detto di aver incontrato e parlato con mamma Alba Parietti in quanto erano ospiti dello stesso albergo ma non ancora con il figlio: “Ci sono persone che incontri e poi le strade piano piano si separano” ha puntualizzato.

“Io e Francesco abbiamo vissuto tre mesi intensi di convivenza, poi si sono congelati i rapporti, ma non rinnego il bene che gli ho voluto e che gli voglio, ma ad oggi – ha concluso Zorzi – non ci parliamo”.