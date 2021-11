Tragedia in mattinata, muore bambino di un mese: in corso le indagini

Stamane, un bambino di appena un mese è morto poco prima di giungere all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. In corso le indagini della Polizia.

Dramma questa mattina a Caltanissetta, dove un bambino di un mese è deceduto. Stando alle prime informazioni, dopo la chiamata al numero per le emergenze da parte dei genitori, presso l’abitazione di questi ultimi è arrivata un’ambulanza con a bordo il personale medico. I sanitari hanno soccorso il piccolo che è stata trasportato d’urgenza presso il nosocomio, dove purtroppo ogni tentativo di salvargli la vita è risultato vano. Sul caso sono ora in corso le indagini della Polizia di Stato.

Caltanissetta, tragedia in mattinata: bambino di un mese muore prima di arrivare in ospedale

Un bambino di appena un mese è deceduto questa mattina, domenica 14 novembre, poco prima di giungere all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Travolta da un’auto mentre attraversa la strada: morta madre di due bambini

Stando a quanto riportano alcune fonti locali e la redazione de Il Messaggero, i genitori avrebbero chiamato la centrale operativa del 118 intorno alle 8:30 chiedendo aiuto per il figlio. L’operatore ha fornito ai genitori istruzioni per poter rianimare il piccolo ed ha inviato un’ambulanza presso l’abitazione della famiglia, sita in via Roma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sigaretta prima di dormire diventa fatale per una donna: la terribile vicenda

In pochi minuti, sul posto è arrivata l’equipe medica del 118 che ha proseguito i tentativi di rianimazione ed ha trasportato il neonato presso il nosocomio. Qui i medici, purtroppo, non hanno potuto far nulla per salvargli la vita: il cuore del bimbo, scrivono i colleghi della redazione de Il Messaggero, aveva già smesso di battere prima di arrivare al pronto soccorso dell’ospedale, dove è giunto in arresto cardiaco. Il bimbo sarebbe morto per via di un’asfissia, circostanza ancora da confermare.

Sulla tragedia la Polizia di Stato del capoluogo di provincia siciliano ha avviato le indagini per determinare le cause del decesso del piccolo ed i contorni della vicenda che ha lasciato sotto choc l’intera comunità di Caltanissetta.