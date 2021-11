Diletta Leotta nel mirino della “rivale”. Sganciata bomba al vetriolo sulla relazione con Can Yaman

Diletta Leotta. La giornalista sportiva è stata al centro di un pettegolezzo sganciato dalla collega Paola Ferrari. In vetrina la relazione con l’attore turco Can Yaman

Che tra le giornaliste sportive Paola Ferrari e Diletta Leotta non corresse buon sangue non è di certo una novità, al punto che la prima abbia dichiarato di non considerare la prorompente e talentuosa professionista siciliana una sua collega.

La “rivalità” tra le due donne si arricchisce oggi di un nuovo capitolo. É proprio la Ferrari a sferrare un ulteriore attacco. Questa volta al centro della discussione non è la preparazione calcistica a essere messa sulla graticola, bensì viene portato alla luce un fatto che rientra nella sfera personale della Leotta, in particolare riguarda la sua vita sentimentale e la famosa relazione con l’attore turco Can Yaman. Cosa ha rivelato di succulento Paola Ferrari?

Diletta Leotta smascherata: la rivelazione incredibile di Paola Ferrari sul suo conto

Secondo quanto rivelato da Paola Ferrari durante la trasmissione di Rai Radio 1 “Un giorno da pecora”, il rapporto tra Diletta Leotta e Can Yaman sarebbe stata tutta una farsa.

In molti avevano pensato che si potesse trattare di una mossa pubblicitaria, tuttavia i due giovani sono apparsi spesso sui rispettivi profili social o paparazzati in lungo e in largo per lo Stivale, sempre affiatati e innamoratissimi, al punto che si sentiva già odore di fiori d’arancio.

“Col turco non c’è mai stata la Leotta, lei ha altri amori che magari non dice. Come faccio a saperlo? E certo che lo so, ma non posso dire di più” – questo il gossip succulento sganciato dalla giornalista Rai.

Vero o no, Can Yaman avrebbe già ritrovato l’amore tra le braccia di un’altra bella ragazza italiana, Maria Giovanna Adamo, una modella 25enne originaria di Crotone che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una fotografia in cui è stretta all’attore 32enne.

E la Leotta? Si vocifera che stia con il modello Giacomo Cavalli. Ma anche qui interviene Paola Ferrari a dire la propria, smentendo l’indiscrezione: “Diciamo solo che non è nella moda ma nello sport”.

Ancora nessuna replica dalla diretta interessata che, elegantemente, non commenta.