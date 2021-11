Il Natale per la Famiglia Reale inglese non è esente dalle rigide regole del protocollo, bisogna seguire le abitudini secolari e a volte è davvero faticoso

La Regina Elisabetta non rinuncia alla tradizione, nemmeno a Natale. Le festività a palazzo sono rigide come la vita quotidiana dei reali. Nemmeno in vacanza si scompongono. Le regole partono dal menù e arrivano ai regali, tutto deve seguire le disposizione della Regina. Ogni anno la sovrana trascorre il periodo natalizio a Sandringham dove invita tutta la famiglia per passare qualche giorno di spensieratezza.

La Regina Elisabetta ogni Natale costringe Kate Middleton a fare qualcosa di molto curioso

La Regina Elisabetta pretende la perfezione a Natale, come sempre. Gli addobbi devono essere impeccabili, il menù curato e preciso e l’abbigliamento della famiglia deve essere consono all’evento seguendo sempre il protocollo. Nonostante le rigide regole però, la famiglia reale si concede anche del sano divertimento. Sono soliti organizzare giochi in famiglia in modo da coinvolgere tutti.

Tra questi giochi ce ne sarebbe in particolare uno molto crudele che la regina riserva per i suoi ospiti. Si tratta di una tradizione secolare che ha avuto inizio nel 1900 introdotto dall’allora Re Edoardo VII.

Il nonno di Regina Elisabetta II aveva l’abitudine di pesare ogni membro della famiglia all’arrivo e all’uscita nella tenuta di Sandringham. In questo modo si scopriva quanto aumentavano di peso gli ospiti. Questa pratica è particolarmente crudele e umiliante, specialmente per le donne. Tuttavia il Re non aveva l’intenzione di mettere a disagio gli ospiti ma voleva accertarsi che avessero mangiato a sufficienza. Pertanto anche la Regina segna ogni peso dei membri della famiglia all’inizio della loro permanenza a Sandringham e alla fine.

Inizialmente utilizza la bilancia elettronica e poi passa alla storica bilancia del nonno per il confronto finale. Kate Middleton, che è famosa per la sua linea sempre perfetta, è messa particolarmente in difficoltà in questa usanza. Infatti per soddisfare la Regina cerca sempre di mangiare più del normale a Natale. A Kate dunque non viene risparmiato nemmeno questo, anche a Natale vive sotto pressione.