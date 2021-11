Una cena per pochi eletti a casa di Mara Venier scatena un’inattesa gelosia. La causa? Uno zoom sui suoi ospiti: Pierpaolo Pretelli ed Alberto Matano.

A quattro giorni dall’invito ufficiale nel salotto di “Domenica In” abitato con gioia per i suoi telespettatori da Zia Mara, il modello ed artista canoro, Pierpaolo Pretelli, ha accettato l’invito anche nella reale ed accogliente dimora dell’amica e conduttrice. Eppure, a presentarsi a casa Venier nella giornata di ieri, mercoledì 10 novembre, non sarà soltanto Pier, ma anche l’amatissimo showman calabrese de “La Vita in Diretta”, Alberto Matano.

Il trio trascorrerà una piacevole serata godendo della compagnia dell’altro, dilettandosi tra piatti gustosi e spontanee risate. Eppure l’entusiasmo da parte di alcuni utenti sul web sembrerà non avere lunga vita.

Pierpaolo Pretelli e Matano a cena da Zia Mara, le FOTO scatenano la gelosia

I sintomi di una crescente gelosia prenderanno difatti il sopravvento poco dopo la pubblicazione di alcuni scatti riguardanti la tanto chiacchierata cena tra amici. Una delle prime avvisaglie verrà sottolineata da alcuni fan della coppia composta da Pierpaolo e l’ex, come lui, gieffina del “Grande Fratello Vip” nella sua passata edizione, Giulia Salemi.

Tra un assaggio di tortelloni, di cui Zia Mara ed il suo seguito sembrano andare più che fieri nelle storie pubblicate dalla padrona di casa, non potrà restare inosservata l’assenza all’evento della fidanzata di Pier. Qual’è perciò il reale motivo della sua assenza?

Il perché della presunta voluta esclusione di Giulia riecheggia con forza per molte ore fra i commenti su Instagram. Nel frattempo un barlume di chiarezza finirà con dare l’atteso responso. Nessuna crisi, e nessuna minaccia di gelosia ufficiale, nonostante il fioccare di rumors pubblicati da parte di alcuni utenti sulla piattaforma. In realtà Giulia pare si sia assentata alla cena senza una motivazione che possa riguardare direttamente i tre banchettanti.

Difatti le tre celebrità sembra che si siano dimostrate più che soddisfatte della serenità venutasi a creare.